Problemet er at det neppe blir infernalske hyl, slik vi husker fra V8- og V10-epokene, med det første. Ettersom Formel 1-ledelsen og FIA omtrent har spikret motorreglementet for 2026 og fremover, blir det tidligst i 2030 at det kan tas realt grep.

Sikter mot 2030

– Så snart 2026-regelverket er definert, vil vi begynne å tenke på hva vi kan gjøre fremover, som 2030-motoren, uttalte Stefano Domenicali nylig til motorsport.com.

– Alle førerne ønsker seg lettere biler, og personlig skulle jeg ønske det var litt mer lyd.

Men Domenicali lovte også mer lyd i fjor. Etter at dagens 1,6-liters turbo V6 med hybridteknologi overtok for 2,4-liters selvpustende V8-motorer i 2014, har mange savnet lyden fra gammelt av. Formel 1 uten høy lyd er litt som Formula E, en til tider traurig affære, med tyngre biler, lavere turtall og gjenbruk av energi. Flere antyder at 2026-reglene vil heve gjenbruken av kinetisk energi, men redusere gjenbruken av termisk energi.

Verstappen savner V8

Dobbelt verdensmester og leder av årets F1-mesterskap Max Verstappen, har uttalt at han savner V8-erne.

– Jeg ville definitivt ha fjernet hybrid (-motorene). Hver gang jeg setter meg inn i en (formel 1-bil med) V8, er jeg alltid overrasket over hvor «smooth» den er. Toppfarten er treg sammenlignet med det vi har nå, men det er et veldig gasspådrag og moment.

– V8 leverer mye bedre; både når vi girer ned og opp føles det mye mer naturlig enn det vi har nå.

Innrømmer vektproblem

– Det beklagelige, men dessverre nødvendige i øyeblikket, gjelder vekten av 1-setere. Ved å behold hybrid-drivlinjen også i 2026, er det ikke til å unngå en betydelig økning i vekten, poengterer Stefano Domenicali.

– Våre undersøkelser viser at alle markeder og alle aldersgrupper, ønsker seg en bedre lyd. I tillegg til energien og vibrasjonene som bare en viss type (motor) klarer å kommunisere når man er nær banen.

I en fremtid der bærekraftig syntetisk bensin er hverdagen, er sjansene større for at V8-motorene kan gjøre comeback. I hvert fall i et miljøperspektiv, om hybrid skulle vise seg å ha utspilt sin rolle i det grønne skiftet.