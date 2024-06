Solberg sier at man må reise langt sørover i Europa for å finne noe tilsvarende, men at farten som kjøres gjør det spesielt. Han mener et bakkeløp i Sør-Afrika i fjor er det som ligner mest.

SMOKING: Ole-Johnny Brinchmann Pettersen viser publikum hvordan det skal gjøres, og svir gummi i en Chevrolet Camaro med over 1.200 HK. FOTO: RONNY OLSEN

Mange frivillige

Bakkeløpet ble først påtenkt i 2008, etter utstrakt hyttebygging i området. Jan Helge Nilssen, Kjell Johnsen og Osvald Ludviksen etablerte NAF Motorsport Harstad, for å kunne stå som arrangør. Det første bakkeløpet ble holdt i 2011, men det gikk trått og i 2016 var det bare 13 deltakere med.

FORTJENT: Gründer Jan Helge Nilssen mottok i fjor hederspris fra Buldre Racingteam, for sin «innsats og fremming av motorsporten i nord». Prisen har kun vært utdelt én gang tidligere. FOTO: CAMILLA PETTERSEN

– Vi hadde egentlig bestemt oss for at nå var det slutt, men skjebnen ville det annerledes. En dag ringte telefonen og det var Per Christian Håveødegård, Norges desidert beste speaker. Sommeren 2016 kom han opp, og året etter stiftet vi Norges Råeste Bakkeløp AS, forteller Jan Helge Nilssen.

Foto: Glenn-Andre Risvold/Norges Råeste Bakkeløp

I skrivende stund er 36 deltakere påmeldt, kontra fjorårets 32. I fjor samlet motorfestivalen et publikum på rundt 20.000 personer. Under årets festival som varer to dager lenger, ventes det følgelig høyere besøkelsestall. Aksjeselskapet eies i dag av Jan Helge Nilssen, KP Holding og Stian Løvberg. Under årets motorsportsstevne vil rundt 150 til 170 frivillige være i sving.

Foto: Glenn-Andre Risvold/Norges Råeste Bakkeløp

Det kjøres syv klasser; Supernasjonal opptil 2.400 ccm, supernasjonal over 2.400 ccm, en gjesteklasse, rallybiler med 2WD, rallybiler med 4WD (inkludert WRC) og historisk K med motor over 1.600 ccm. Den mest populære klassen innbefatter Racing GT, GT1, Gatebil Extreme og ulike drifting-varianter. Sistnevnte klasse er den største med hittil 20 påmeldte.

Veien opp stenges, slik at alle kan gi full guffe. Mellom øktene slippes trafikk puljevis forbi.

FERRARI-FAN: I tillegg til bakkeløpet har Kristian Pettersen sans for Ferrari. Foto: Tomasz Majewski

– Ikke heeelt som Pikes Peak

Finansavisen Motor fikk høre om motorfestivalen da vi traff styremedlem og medarrangør Kristian Pettersen, under Ferrari-klubbens treff i Lærdal nylig. Snakketøyet er i orden, men vi ble først skeptiske. I sær til denne uttalelsen:

– Det er ingen bakker i Norge som er av dette kaliberet. Dette er Europas svar på Pikes Peak, med unik vakker natur og spektakulær utsikt, ivrer Kristian Pettersen.

KREVENDE: – Bakkeløpet har varierte forhold. Ulikt doserte svinger gjør det ekstra krevende å kjøre fort og opprettholde høye hastigheter, sier Kristian Pettersen (41). Her med Silje Svendstad (29) utenfor Skjolden Hotel. Foto: Tomasz Majewski

Og legger til:

– Mange av deltakerne våre har deltatt på bakkeløp rundt om i Norden og Europa, og sier arrangementet vårt er helt i «toppsjiktet», sier Kristian Pettersen.

Foto: Norges Råeste Bakkeløp

Når vi et par uker senere får Petter Solberg på tråden, må vi spørre om sammenligningen med Pikes Peak. Den erfarne rallyføreren flirer godt, men han skjønner hva arrangøren tenker.

– Dette er som en kortversjon, helt klart. Men Pikes Peak er jo helt sjukt, sier Petter Solberg.

Med rette. Pikes Peak International Hill Climb har mer enn 156 svinger, banen er snaue 20 kilometer lang og klatrer 1.440 høydemeter opp Pikes Peak Highway, til målgang ved 4.300 meter over havet.

– Sammenlignet er det kanskje ikke heeelt det samme, men begge løpene går ekstremt fort, påpeker Petter Solberg muntert.

MER TID TIL MEG: – Oliver kjører for Skoda og har amerikansk management og Pernilla jobber i FIA-kommisjonen til WRC, med fokus på fremtiden og det tekniske reglementet. Nå har jeg tid til å finne på ting selv, sier Petter Solberg. RKIVFOTO: NTB

Gjør rally-comeback i Sverige

Norges mest kjente rallyfører gjør comeback under EM-runden i Rally Karlstad 13.-15. juni (Bauhaus Royal Rally of Scandinavia), der han kjører en WRC2 VW Polo med firehjulstrekk og 320 HK. Solberg skal han en to-dagers test, før han på ny inntar rally-manesjen. Mest spent er han til å stole 100 prosent på kartleseren.

Hvor turen går videre er ikke klart, men ett tilbud er deltakelse i Dakar Rally.

OGSÅ PÅ VANN: Europa-mester og Norges-mester i watercross Morten Blien under festivalen i fjor. I år blir det EM-runde, i samarbeid med NMK Harstad. Foto: Ronny Olsen

I motsetning til andre norske bakkeløp er det flust av andre aktiviteter. I løpet av seks dager blir det bilutstilling, Formula Offroad, EM i watercross, dragrace og ymse «street show».