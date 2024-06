Tesla skrur opp prisene i EU

Elbilprodusenten Tesla har planer om å øke prisene på Model 3 i EU fra og med juli, som følge av importtollen på kinesiske elbiler.

Det melder flere amerikanske medier, som viser til meldinger på Teslas nettsider i flere EU-land.

«Vi venter å måtte øke prisene på Model 3-biler fra 1. juli 2024. Dette skyldes tilleggstoll som sannsynligvis vil bli pålagt elektriske kjøretøy produsert i Kina og solgt i EU», skal selskapet ha skrevet i meldingen.

Tesla har en fabrikk i Shanghai, der selskapet produserte 947.000 biler i fjor. 600.000 av disse gikk til det kinesiske markedet, mens resten ble eksportert, ifølge CNBC.

Det ble ikke meldt om hvor mye prisene skal øke med, eller om prisene i Norge blir rammet.

Toll og Musk-bonus

Prisøkningen kommer som følge av at EU i går kom ut med en kunngjøring om at det innføres nye tollsatser på kinesiske elbiler for å hindre skade på europeisk bilindustri.

I tillegg kommer meldingen samtidig som at Tesla-aksjonærene skal stemme over forslag om å flytte hovedkvarteret fra skatteparadiset Delaware og over til (det fremdeles svært skattevennlige) Texas, samt gi Tesla-eier Elon Musk en gigantisk bonus på 56 milliarder dollar for sitt arbeid som adm. direktør i selskapet.

På Twitter har Musk allerede erklært seier for begge forslagene, der han postet innlegg som viser at antallet stemmer har nådd et nivå for «garantert seier». I innleggene skriver han: «Begge Tesla-aksjonærresolusjonene går for øyeblikket igjennom med bred margin! Takk for støtten!!»

Det har vært mye kontrovers rundt lønningspakken til Musk, etter at en dommer i Delaware stanset lønnspakken i februar, etter å ha konkludert med at den er «uforståelig». Ved å flytte hovedkontoret til Texas, vil Musk forsøke å omgå avgjørelsen.

Oljefond-nei

I tillegg har oljefondet stemt i mot lønnspakken, noe som førte til at Musk avfulgte oljefondsjef Nicolai Tangen på X (Twitter).

Musk har tidligere truet med at han ville vurdere å omdirigere sitt eget fokus på utvikling av kunstig intelligens bort fra Tesla hvis aksjonærene ikke godkjente lønnspakken hans, noe som kunne ha rammet aksjekursen.

Torsdag ettermiddag ligger Tesla-aksjen opp om lag 6,8 prosent i førhandelen på Wall Street.