I vennskapelig konkurranse med Carrera er Monaco-serien trolig TAG Heuers mest kjente familie. En firkantet og vanntett håndleddskronograf (stoppeklokke) var definitivt intet vanlig syn da den ble lansert i 1969 og vel femti år senere skiller den seg fortsatt ut med sitt karakteristiske og kvadratiske design.

Under årets gigantmesse i Genève, Watches and Wonders, dro selskapet frem den mest avanserte varianten av Monaco noen gang. Den kunne by på såkalt dobbelkronograf, som fort regnes som en komplikasjon fra øverste hylle innen mekanisk urmakeri. Med en ublu pris i overkant av to millioner var den definitivt ikke ment for det allmenne publikum, men mer som et bevis på merkets tekniske kompetanse.

Moderne snitt

Dersom man likte spesialmodellens litt fremtidsrettede utseende, kommer nå et langt mer oppnåelig alternativ fra samme familie. Nyeste variant av Monaco Chronograph byr nemlig på hint av de samme visuelle ingrediensene som sitt avanserte søsken, men nøyer seg med en mer tradisjonell kronograf på innsiden.

MONACO: Modellserien kjennetegnes av sin karakteristiske firkantede urkasse. Foto: TAG Heuer

Den firkantede urkassen måler 39 millimeter og er for anledningen laget i sort DLC-belagt titan. Det betyr lav vekt og hvor den mørke fargen seiler opp som en viktig bidragsyter for den moderne tolkningen av den klassiske modellen. En skjelettert og blålakkert tallskive underbygger det litt futuristiske utseendet og gir delvis innsyn til mekanikken også fra klokkens fremside.

Som i standardutgaven av Monaco Chronograph er det selskapets eget Heuer 02 TH20-00 som benyttes som innvendig drivverk. Det selvtrekkende urverket har solide 80 timers gangreserve, byr på datovisning og det (for anledningen) gule kolonnehjulet kan studeres gjennom safirglasset i baklokket.

Hav og gnister

Nyheten ble først presentert i anledning Monaco Grand Prix, som også skal ha vært inspirasjonskilden for bruken av blått og gult.

Her har nemlig reklameavdelingen hos TAG Heuer kokt opp en syltynn suppe om at førstnevnte er inspirert av Middelhavet, mens det gule skal sende tankene mot gnistene bak Formel 1-bilene. Uansett inspirasjonskilde byr de på velkommen kontrast til en ellers dunkel fasade.

KRONOGRAF: Klokken er utstyrt med TAG Heuers eget urverk, Heuer 02 TH20-00. Foto: TAG Heuer

Den blå fargen hentes også opp i den medfølgende remmen av gummi og kalveskinn, som festes rundt håndleddet med en foldespenne av titan. Summen av alle endringene sender også nykommeren litt oppover prislistene sammenlignet med familiemedlemmene i stål og norsk pris virker å havne på 133.650 kroner.