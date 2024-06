Ferrari med elbil i 2025

Ferraris første elektriske kjøretøy vil koste minst 500.000 euro før ekstrautstyr, tilsvarende 5.7 millioner kroner, melder en anonym kilde til Reuters.

Prislappen, som ikke inkluderer ekstrautstyr og personlig tilpasninger, vil typisk legge til 15 til 20 prosent ekstra i pris. Noe som er godt over gjennomsnittsprisen på 3.4 millioner kroner for luksusmerket.

Den Italienske produsenten, kjent for sine brølende bensinmotorer, har annonsert at de vil lansere sin første elbil sent i 2025. Ferraris planlagte prislapp viser selvtillit til at deres velstående kundebase er klare for den, selv om konkurrerende elbilprodusenter kutter priser som følge av fallende etterspørsel.

- Det er en økende etterspørsel etter Ferrarier, og de har rom til å møte deler av den uten å kompromittere eksklusiviteten, sier Fabio Caldato, porteføljeforvalter for AcomeA SGR, som eier aksjer i Ferrari, til Reuters

Luksusbil-produsenten forbereder seg på åpningen av en ny fabrikk som skal produsere modellen - og kan øke produksjonen med over en tredjedel.

Den nye el-fabrikken skal kunne øke Ferraris produksjon til 20.000 biler, opp fra 13.633 i 2023, skal en kilde ha sagt til Reuters.

- Den toppmoderne fabrikken vil sikre oss fleksibilitet og teknisk kapasitet utover våre behov i mange år fremover, sa toppsjef Benedetto Vigna på aksjonærmøte i April.