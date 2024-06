Innenfor klokkeverdenen er Gérald Genta det nærmeste du kommer en ekte superstjerne. Den avdøde designeren var mannen bak gigantsuksesser som Audemars Piguets Royal Oak og Patek Philippes Nautilus på 1970-tallet, som i praksis skapte en helt ny sjanger av luksussportsklokker som den dag i dag rir på toppen av popularitetsbølgen.

TITAN: Urkassen er laget i titan og prydes av heksagonale skruehoder og krone. Foto: Credor

Gentas arbeid for japanske Credor, som er en luksusgren innen det velkjente Seiko-konsernet, er definitivt mindre kjent enn for de store sveitsiske motpartene. I 1979 lanserte imidlertid selskapet modellen Locomotive hvor både formspråk og navn var signert den produktive designeren – og som nettopp skulle være et lokomotiv for fremgang i det den gang unge merket.

Heksagonal

Vel fire tiår senere er det nå klart for Credors 50-årsjubileum og i den anledning børster selskapet støvet av sin helt egen Genta-modell. Det betyr en nytolkning som i det vesentlige er tro mot originalen, men som med moderne produksjonsteknikker og kvalitetskrav likevel er en ganske annen klokke enn inspirasjonskilden.

UINTEGRERT: Lenken speiler urkassen, uten å være fullt integrert. Foto: Credor

Det sterkt definerte og heksagonale designet med matchende skruehoder i bezelen (og som udiskutabelt sender tankene mot Gentas mer berømte kreasjoner) er fortsatt til stede, og presenteres denne gang i en innpakning av titan som måler 38,8 x 8,9 millimeter. Urkassen festes rundt håndleddet av en tilsvarende karakteristisk lenke som ikke integreres fullt ut, men som likevel lykkes i å skape en helhet.

Raffinert

Den sorte tallskiven er visuelt ikke rent ulik originalen, men er kraftig raffinert fra sin forgjenger. Totalt 1600 linjer sprer seg fra senter mot ytterkanten og skal være inspirert av et damplokomotiv. Det skaper et mønster som kan minne om krusninger i vann, mens visere, indekser og datovinduet fungerer som viktige statister.

LOKOMOTIV: Tallskivens vakre mønster er inspirert av et damplokomotiv. Foto: Credor

Originalmodellens batteridrevne urverk har også måttet vike for et langt mer prestisjetungt mekanisk og selvtrekkende alternativ, i form av selskapets eget CR01. Det vakre verket er dessverre skjult bak et lukket baklokk, men byr blant annet på 45 timers gangreserve.

Sjelden jubilant

Med kun 300 eksemplarer på verdensbasis vil Credor Locomotive bli et sjeldent syn i det fri. Klokken vil, ikke minst for sin knytning til Gérald Genta, fort kunne friste både nye og eksisterende entusiaster til å ta turen til Grand Seikos flaggskipbutikk ved Place Vendôme i Paris. Fra august er det nemlig kun der klokken vil være tilgjengelig for kjøp, med en oppgitt pris på 14.000 euro, som i skrivende stund beløper seg til rundt 160.000 kroner.