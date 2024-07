Tilbakekaller Cybertruck – igjen

Tesla tilbakekaller 11.688 biler av modellen «Cybertruck» på grunn av en feil på vindusviskeren som kan redusere visibiliteten og øke risikoen for kollisjoner, skriver Reuters. Ytterligere 11.383 kjøretøy tilbakekalles grunnet en feilmontert del i bagasjerommet som potensielt kan løsne og utgjøre en risiko for andre bilister.

Dette kommer etter at Tesla tilbakekalte 3.900 biler av samme modell tidligere i år for å forbedre pedalene, som også viste seg å være for dårlig montert.

Tesla-sjef Elon Musk har tidligere uttalt at Tesla «har gravd vår egen grav» med Cybertruck.

Etter flere år med forsinkelser og utfordringer knyttet til produksjon startet utrullingen av den nyeste modellen i november 2023. Masseproduksjon er forventet å starte neste år.

Flere tilbakekallinger

Ifølge Reuters hadde Tesla tre tilbakekallinger i løpet av første kvartal. Disse skal ha omfattet omtrent 2,4 millioner kjøretøy.

De fleste problemene knyttet til Teslas tilbakekallinger kan løses eksternt gjennom programvareoppdateringer, mens i dette tilfellet må defektene fikses manuelt.