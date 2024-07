Teslas salg av kinesiskproduserte elbiler falt i juni hele 24,2 prosent fra samme tid i fjor, til 71.007, melder Reuters og viser til tall fra den kinesiske bransjeorganisasjonen CPCA.

Kina-produserte biler av typene Model 3 og Model Y opplevde en salgsnedgang på 2,2 prosent sammenlignet med måneden før.

Bilene selges ikke bare på det kinesiske markedet, men eksporteres også til blant annet Europa.

Kinesiske BYD hadde samtidig en salgsvekst på 35,2 prosent på årsbasis, til 340.211 personbiler, ifølge nyhetsbyrået. Tallet inkluderer både elbiler og plugg-inn-hybrider.

Fjerde gang i år

Bloomberg, som rapporterer om de samme kinesiske Tesla-tallene tirsdag, legger til at det er fjerde gang i år at Tesla-tallene fra Kina viser nedgang, påvirket av priskrigen på det kinesiske markedet.

Ifølge nyhetsbyrået ventes det at Tesla senere tirsdag vil melde om et samlet salg i andre kvartal på 439.302 elbiler, som vil tilsvare en nedgang på 5,8 prosent fra samme periode i fjor – og som vil være andre kvartal på rad med salgsnedgang for den amerikanske elbilprodusenten.