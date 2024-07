Ford skal utvide produksjonen av sine store pickuper (F-Series Super Duty) til en fabrikk som var planlagt konvertert til produksjon av elbiler, går det torsdag frem av en pressemelding gjengitt av CNBC.

Rundt 3 milliarder dollar skal investeres i utvidelsen, hvorav 2,3 milliarder dollar i Oakville-anlegget i den canadiske provinsen Ontario. Resten vil gå til å høyne kapasiteten på fabrikker som leverer komponenter til Super Duty-produksjonen.

Sprengt kapasitet

Super Duty-bilene produseres for tiden i Ohio og Kentucky, og kapasiteten på begge fabrikkene er sprengt. Ford ser for seg at den canadiske fabrikken, som forventes å være operativ i 2026, vil øke kapasiteten med 100.000 enheter årlig.

– Super Duty er et viktig verktøy for bedrifter og folk verden over, og selv når Kentucky- og Ohio-fabrikkene går for fullt kan vi ikke møte etterspørselen. Denne flyttingen gagner våre kunder og betyr et stort oppsving for vår Ford Pro-virksomhet, sier konsernsjef Jim Farley i meldingen.

– Elektrifisering blir aldri lønnsomt

Torsdagens oppdatering kommer uker etter uttalelsen fra samme mann om at full elektrifisering av «store, enorme» kjøretøy som Super Duty «aldri kommer til å bli lønnsomt.» Bilkjempens plan er å elektrifisere den neste generasjonen pickuper, men kommer ikke med nye detaljer om dette nå.

BESTSELGER: Fords Super Duty pickup-modell F350. Foto: Bloomberg

Ford har tidligere annonsert planer om å investere 1,3 milliarder dollar i elbilproduksjon – deriblant SUV- og pickup-modellen T3 – i Oakville, men disse planene ble tidligere i år forskjøvet til 2027.

Utvidelsen av Super Duty-produksjonen vil sikre omkring 1.800 arbeidsplasser i Oakville, 400 flere enn det Ford ville ha trengt til elbilproduksjonen. Disse vil i tillegg komme tilbake i jobb ett år tidligere enn dersom de opprinnelige elbilplanene hadde blitt gjennomført.