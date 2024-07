Aksjen opp 10 prosent: Skråsikker på kraftig comeback

Aston Martin Lagonda har fremlagt tall for første halvår med et resultat før skatt på minus 216,7 millioner pund. Det tilsvarer et tap på 3,09 milliarder kroner, og en økning i underskuddet på 52 prosent fra første halvår i fjor.

Inntektene sank 11 prosent til 603,0 millioner pund, ettersom bilsalget falt 32 prosent i perioden – til 1.998 biler, fra 2.954 i første halvår 2023.

Det kraftige salgsfallet forklares med den britiske luksusbilprodusentens planlagte endringer med en ny Vantage-modell og en oppgradert DBX707, som begge kom i produksjon helt på tampen av perioden.

I andre kvartal isolert var salget ned 38 prosent fra samme periode i fjor, til 1.053 biler. Inntektene sank 12 prosent til 335,3 millioner pund, og underskuddet før skatt økte fra 68,0 til 77,9 millioner pund.

Varsler kraftig oppsving

Selv om pilene pekte bratt nedover i første halvår, er det sterk optimisme å spore hos arbeidende styreleder Lawrence Stroll.

Han ser frem til et «spennende» andre halvår, og er trygg på at nye bilmodeller skal støtte både volumvekst og kontantstrøm utover året.

– I tråd med vår tidligere guiding, fokuserte vi i første halvår på en vellykket levering av vår nye Vantage og oppgraderte DBX707, og vi er i rute for å levere sterke resultater i andre halvår, sier Stroll.

– Dette vil bli understøttet av en betydelig oppgang i salgsvolumene, som vil inkludere både det nye V12-flaggskipet Vanquish og ultraeksklusive Valiant Special, som vi nylig avduket på Goodwood med Fernando Alonso, sier Stroll i onsdagens resultatmelding.

Han mener Aston Martins strategi om en høyytelses og «ultraluksuriøse» merkevareposisjonering skaper sterk etterspørsel hos både nye og gamle kunder. Det understøttes av Aston Martins salg av såkalte Specials-modeller, som i første halvår økte med hele 211 prosent til 118 biler – og som forøvrig økte den gjennomsnittlige salgsprisen i perioden med 29 prosent til 274.000 pund, ifølge Bloomberg.

De positive utsiktene bidrar til et kursløft på rundt 10 prosent i London for Aston Martin Lagonda-aksjen onsdag. Hittil i år er aksjen imidlertid ned mer enn 20 prosent.

Forøvrig melder Aston Martin at Adrian Hallmark, som ble utnevnt til ny adm. direktør i mars, tiltrer stillingen 1. september. Nåværende leder, Amedeo Felisa, slutter samme dag.