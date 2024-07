Formel 1 vurderer bytte av gigantsponsor

Det sveitsiske klokkemerket Tag Heuer, som eies av det franske luksuskonsernet LVMH, skal ifølge Bloomberg være i ferd med å overta rollen som den offisielle tidtakingssponsoren for den populære motorsporten Formel 1.

Formel 1s tidtakingssponsor er en av de dyreste sponsorkontraktene i sportsverden, og ifølge avisen skal det være rykter om at LVMH kan være villig til å betale en årlig sum på om lag 150 millioner dollar - tilsvarende drøyt 1,7 milliarder kroner - for plassen.

Det velkjente klokkemerket Rolex har de siste 11 årene preget Formel 1-banene med velkjente grønn- og gullfargede annonser. De siste årene har Formel 1s popularitet eksplodert som følge av Netflix-serien «Drive to Survive», som er et dramatisert på hva som skjer i kulissene i bilsporten, og med det har verdien på sponsorplasser, kontrakter og team steget kraftig.

Bekreftet diskusjoner

Ifølge Bloomberg har LVMHs finansdirektør Jean-Jacques Guiony i en telefonkonferanse under selskapets resultatpresentasjon bekreftet at selskapet er i samtaler med Formel 1 om å overta sponsoravtalen.

«Det er noen diskusjoner, men det er ikke noe jeg kan utdype. Ingenting er avgjort», skal Guiony ha kommentert.

Den siste tiden har det vært en bred nedgang i etterspørselen og salget av sveitsiske klokker, skriver Bloomberg, som skriver videre at det nylig ble gjort endringer i ledelsen til LVMHs klokkemerker. Antoine Pin vil ta over som adm. direktør for Tag Heuer etter at Julien Tornare gikk av for å innta sjefsstolen hos Hublot etter mindre enn ett år i stillingen.