Etter et krevende kvartal for den tyske bilprodusenten senker de nå guidingen på flere nøkkelmarginer. Mercedes forventer nå en avkastning på kjernevirksomheten på 10–11 prosent etter å ha guidet opp mot 12 prosent tidligere. De senker også forventningene på andel elbiler fra 19–21 prosent til 19–20 prosent.

«Det kinesiske markedet gikk noe tilbake og markedssituasjonen i premium- og luksussegmentet forble svak», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Omsetningen falt til 36,7 milliarder euro fra 38,2 milliarder året før, inntjening før skatt og renter (EBIT) endte på 4 milliarder mot 5 milliarder i andre kvartal i fjor.

Det globale salget av biler falt med 3,7 prosent til 496.700 kjøretøy sammenlignet med fjoråret. Salget av helelektriske biler falt med hele 25 prosent fra 61.211 til 45.843 enheter for kvartalet. Salget av plug-in hybrider var derimot oppløftene med en salgsoppgang på 27 prosent til 44.120 biler.

Overskuddet falt 16 prosent fra 3,6 milliarder euro i 2023 til 3 milliarder i år, ser man på det første halvåret er nedgangen på hele 20 prosent.

Mercedes reduserer sine planer om elektrifisering, noe som føyer seg inn i rekken av bilprodusenter. Ford presenterte regnskapstallene sine for andre kvartal etter stengetid på New York-børsen onsdag og viste til tap på den elektriske satsingen.

«Omstillingen av Ford er ikke uten voksesmerter,» sa Fords adm. direktør Jim Farley.

Tallene sier det samme; resultatene tar høyde for et tap på 1,1 milliarder dollar knyttet til Ford Model E, som er Fords satsning på elektriske kjøretøy. Ford gjentok forventningen om at Ford Model E vil føre til et tap på 5 til 5,5 milliarder dollar i 2024. I 2023 tapte de 4,7 milliarder dollar i samme segment.