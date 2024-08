Bilforhandleren Marcusbil er konkurs

Det er åpnet konkurs i bilforhandleren Marcusbil, fremgår det av en oppdatering i Brønnøysundregistrene.

Tidligere i juli sa daglig leder Bjørn Amundsen til Bilnytt.no at «korthuset var i ferd med å rase sammen». Årsregnskapet fra 2022 viste at forhandleren hadde en omsetning på 265 millioner kroner og er resultat før skatt på 1,9 millioner. Regnskapet for 2023 er ikke levert. Gjelden beløp seg til 53,6 millioner ved utgangen av 2022.

To av selskapene i Marcusbil-kjeden, Marcusbil Asker & Bærum og Marcusbil Sørlandet, gikk konkurs i april, og Amundsen sa til Bilnytt i juli at det var umulig å finne en løsning med bankene.

– Men med det dårlige markedet som har vært, har ikke det vært nok, og nå er det nok den siste spikeren i kisten som er for tur, sa Amundsen.

Ved intervjutidspunktet med Bilnytt hadde Marcusbil fortsatt 24 biler til salgs på Finn, mens det i skrivende stund ligger ni biler ute for salg. Selskapet skriver selv på sine egne nettsider at de er den forhandleren som selger flest brukte Teslaer i Norge.

Amundsen fortalte i april om et svært krevende 2023 for Marcusbil:

– Det var et blytungt år. Det ligger dessverre an til et stort minusresultat når 2023-tallene foreligger litt nærmere sommeren, sa han til BilNytt.no.

Advokat Johan Mølbach-Thellefsen i advokatfirmaet Dehn er oppnevnt som bostyrer. Første skiftesamling blir holdt 3. september i Ringerike, Asker og Bærum tingrett.