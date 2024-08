Rolls Royce som leverer flymotorer til luftfartsindustrien og forsvarsindustrien leverte gode tall for andre kvartal og aksjen er den siste uken opp over 13 prosent til ny all-time high. I rapporten skriver selskapet at de nå forventer et underliggende driftsresultat på 2,1 til 2,3 milliarder pund og en fri kontantstrøm på opptil 2,2 milliarder pund.

Selskapet leverte et underliggende driftsresultat på 1,15 milliarder pund i andre kvartal sammenliknet med 673 millioner pund tilsvarende kvartal i fjor. Den fire kontantstrømmen beløp seg til 1,16 milliarder pund mot 356 millioner andre kvartal 2023.

Flymotor-produsenten gjenopptar også utbyttene, noe som er første gang siden pandemien. Selskapet skriver at de vil betale ut 30 prosent av det underliggende resultatet etter skatt og legge seg mellom 30-40 prosent de neste årene.

Den største omsetningsveksten var i det sivile markedet for flymotorer på 27 prosent. Forsvarssegmentet hadde også en sterk vekst på 18 prosent og det underliggende resultatet i segmentet endte opp 34 prosent til 345 millioner pund.

Himmelferd etter ny sjef

Under toppsjef Tufan Erginbilgic har Rolls Royce fokusert på kostnadskontroll og kontraktsdisiplin. Aksjen har som følger av disiplinen og økt etterspørsel steget i overkant av 370 prosent siden inngangen av 2023 og Erignbilgic tok over spakene.

I rapporten fremgår det at det fortsatt er problemer med leverandørkjeden og at kontantstrømprognosen for inneværende år blir negativt påvirket med opptil 200 millioner pund. Det er blant annet problemer med å finne kompetent arbeidskraft og støpning av deler til flymotorene sa toppsjefen på en call etter tallene.

Marginene løftes også og den underliggende driftsmarginen økte fra 9,7 prosent til 14 prosent, samtidig økte avkastningen på kapitalen med 4,8 prosentpoeng til 13,8 prosent.