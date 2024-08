Stort fall i salget av elbiler i Tyskland etter subsidiekutt

I slutten av 2023 måtte Tyskland kutte sine subsidier til elbiler for å unngå for store underskudd i statsbudsjettet. I juli falt salget av elbiler med 36,8 prosent mot samme måned i fjor - juli-fallet er det største årlige fallet siden subsidiene ble fjernet.

Til sammenlikning steg salget av biler med bensinmotorer med 0,1 prosent og salget av biler med dieselmotorer steg med 1,4 prosent mot fjoråret samme måned. Ifølge tall fra Tysklands føderale transportmyndigheter økte det gjennomsnittlige CO2-utlippet ved nyregistrerte biler med 7,2 prosent.

Tesla fall

I juli solgte Tesla nesten 2.500 biler i Tyskland, noe som tilsvarte en nedgang på 36,7 prosent målt mot juli i fjor. Antall solgte biler fra januar til juli i år viser et fall i salget på hele 41,1 prosent mot den samme perioden i 2023, dette kommer tross priskutt på flere av modellene.

Så langt i år har salget av Audi-personbiler falt med 15 prosent, BMW har økt salget med 4 prosent og Mercedes har opplevd en nedgang på 10 prosent. Den største Tyske produsenten Volkswagen solgte 9 prosent flere personbiler så langt enn i 2023. Disse fire produsentene hadde i de syv første månedene en markedsandel i Tyskland på 43,2 prosent, Tesla sto for 1,4 prosent av de nyregistrerte bilene i Tyskland så langt i år.

Tidligere i år falt salget av elbiler i USA for første gang siden starten av pandemien i 2020.

Budsjettkrise fjernet subsidiene

Den Tyske regjeringen måtte i slutten av 2023 brått avlutte subsidieprogrammet for elbiler etter budsjett-trøbbel. I en pressemelding 16. desember i fjor kom det fra Økonomi- og klimadepartementet at søknader om subsidier opp mot 4.500 euro ikke lenger ville være mulig.

I uttalelsen sa departementet at 2,1 millioner elbiler hadde fått subsidier av ordningen, totalt har utbetalingene beløpt seg til rundt 10 milliarder euro siden de ble innført i 2016. Ordningen skulle egentlig utløpt inneværende år, men ble kuttet prematurt etter budsjettkrise. Høyesterett i Tyskland kom frem til at planen om å overføre 60 milliarder euro til et spesialfond som var øremerket for klima- og transformasjonsprosjekter var ulovlig.