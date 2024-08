Det 24 timer lange billøpet i Le Mans er blant verdens største motorsportsarrangementer og bør være et velkjent navn for alle med et bankende hjerte for dunsten av motorolje og raske biler. I fjor feiret det prestisjetunge løpet sitt 100-årsjubileum – og det ble markert med noe så sjeldent som en spesialutgave fra klokkegiganten Rolex.

Historiske nikk

I en bransje preget av utallige samarbeids- og spesialutgaver har den mektigste produsenten av de alle valgt en annen tilnærming. Som sponsor for gigantstevner som Wimbledon og Formel 1 har det definitivt ikke manglet på friere, uten at Rolex har falt for fristelsen å inkludere andres logo eller navn i sine produkter.

HISTORISK NIKK: Designet henter sin inspirasjon fra de historiske "Paul Newman"-utgavene. Foto: Rolex

Fjorårets spesialutgave av den populære Daytona vekket derfor oppsikt både i og utenfor entusiastmiljøet. Ikke bare var det røde 100-tallet i bezelringen et anerkjennende nikk til nettopp løpet i Le Mans, men klokken hentet i tillegg inspirasjon fra de historiske og svært ettertraktede «Paul Newman»-utgavene av samme modell.

I all hovedsak bygget spesialmodellen rundt normalutgaven av Daytona, men med en kasse av hvitt gull, ny tallskive med tydelige historiske aner, bezelringen i keramikk og en ny timeteller for kronografen var det duket for en sjeldent attraktiv samlermodell. At klokken tilsynelatende inngikk som en del av standardkolleksjonen satte heller ingen demper på entusiastenes drøm.

Gult gull

Da teppet gikk opp for årets store klokkemesse, Watches and Wonders, glimret imidlertid Le Mans-modellen med sitt fravær. Etter kun måneder var en av de mest ettertraktede Rolex-klokkene i moderne tid borte, nesten like raskt som den ble lansert.

GULL: En utgave i gult gull gjorde en diskré inntreden tidligere i år. Foto: Rolex

Etter noen dager startet imidlertid ryktene om en ny utgave i gult gull å versere på messegulvet, etterfulgt av bilder som bekreftet dens eksistens. Denne gang helt utenfor den offisielle katalogen, i celebert selskap med øvrige modeller forbeholdt et knippe av de aller mest eksklusive kundene.

Ekstreme bruktpriser

Med en norsk utsalgspris oppgitt til like nord for 500.000 kroner seilet Daytona Le Mans inn som manges drømmemodell, uten at penger på bok hjalp det minste på tilgjengeligheten hos landets autoriserte forhandlere. Bruktpriser som internasjonalt virker å starte rundt 3 millioner kroner vitner om både populariteten og uoppnåeligheten, som må antas å være enda lavere for den nye gult gull-utgaven enn for originalen.

LE MANS: Rolex har i mange år vært sponsor av prestisjeløpet i Le Mans. Foto: Rolex

Med en årsproduksjon rundt én million klokker er ikke Rolex-klokker i seg selv et sjeldent syn, men ser du en Daytona Le Mans rundt naboens håndledd er du nærmere mange klokkesamleres enhjørning enn du kanskje skulle tro.