Mens konkurrentene lanserer elbil etter elbil, har ledere i Toyota uttalt seg til Reuters om hvorfor Toyota satser på hybrider.

Styrelederen i Toyota, Akio Toyoda, spådde i januar at elbiler kun vil utgjøre 30 prosent av det globale bilmarkedet, mens de resterende 70 prosent vil bestå av hybrider, brenselcelleelektriske biler, hydrogendrevne biler og tradisjonelle fossilbiler.

I intervjuet med Reuters forteller to Toyota-ledere at selskapet sikter seg mot å konvertere mesteparten av modellene sine til hybrider, og kanskje til slutt alle Toyota- og Lexus-modeller.

Hybrider sto for 37 prosent av Toyotas salg i juni 2024, en kraftig vekst fra 2018 da hybrider utgjorde 9 prosent av salget. I USA var veksten fra juni 2023 til juni 2024 hele 66 prosent, til 438.845 hybrider sammenlignet med 15.107 solgte elbiler.

Svakheten med elbiler

Ifølge TheStreet sirkulerte det et internt Toyota-dokument i det amerikanske forhandlernettverket, lest av Jalopnik, som sier at Toyota-ledelsen nøler med elbiler på grunn av mangel på ladeinfrastruktur, rimelighet og, viktigst av alt, en begrenset mengde kritiske ressurser som litium, kobolt, nikkel og grafitt. Dokumentet sirkulerte først i fjor, men budskapet gjentas etter intervjuet med Reuters: Vi satser på hybrider.

Ledelsen påpekte 1:6:90-regelen, som innebærer at man skal vurdere mengden råmaterialer som trengs for batteriet i en elbil.

«Man kan lage seks plugg-inn-hybridbatterier eller 90 hybridbatterier med samme mengde råmaterialer som trengs for batteriet i en elbil designet for amerikaneres rekkeviddeangst.»

«Den totale karbonreduksjonen for disse 90 kjøretøyene i løpet av deres levetid er 37 ganger så mye som et enkelt batteridrevet kjøretøy.»