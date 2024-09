Rekord: 94 prosent av solgte biler er elektriske

I august ble det registrert 11.114 nye personbiler i Norge, 31 stykker mer enn i samme måned i fjor, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

10.480 (94 prosent) var elbiler, opp 13 prosent fra samme periode i fjor. Kun 2 prosent av solgte biler i august var bensin- og dieseldrevne biler.

Også for året så langt er elbilandelen rekordhøy. Av til sammen 78.832 nye personbiler i år, er 68.435 elbiler. Det tilsvarer en andel på nesten 87 prosent.

«Det ble et markant fall for alle andre typer personbiler enn de elektriske, og ladbare bensinhybrider hadde det største fallet i august, med hele 77,9 prosent. Helt i tråd med norsk avgiftspolitikk som utelukkende begunstiger elbiler,» skriver Opplysningsrådet for veitrafikken.

– Ingen land i verden er i nærheten av det elbilracet vi nå opplever i Norge. Fortsetter denne trenden, er vi snart i ferd med å nå målet om 100 prosent nullutslippsbiler i 2025, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Tesla Model Y på topp

Det ble solgt 2.107 Tesla Model Y, som utgjør 19 prosent av alle biler solgt i august.

Videre er Volvo EX30 på 2. plass - 932 stykker, etterfulgt av Skoda Enyaq - 720 stykker