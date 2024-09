Volvo Cars forkaster målet om å kun selge helelektriske biler innen 2030, fremgår det av en melding fra den svenske bilprodusenten onsdag.

Selskapet skylder på både utfordrende markedsforhold og kundenes etterspørsel.

Det pekes blant annet på at utrullingen av ladeinfrastruktur har gått tregere enn ventet, at statlige incentiver er blitt trukket i enkelte markeder, og at nylig innført toll på elbiler i visse markeder har skapt ekstra usikkerhet.

Hybrid inn i 2030-mål

Heretter er Volvo Cars' mål at 90 til 100 prosent av salgsvolumet skal være elektrifisert innen 2030.

Det nye 2030-målet inkluderer dermed også hybridbiler, i tillegg til de helt elektriske modellene.



Selskapet understreker samtidig at full elektrifisering fortsatt er en viktig del av produktstrategien, med fem helelektriske biler på markedet nå og ytterligere fem modeller under utvikling, og oppgir 2040 som et mål for å oppnå netto nullutslipp.

Dessuten vil ikke de justerte målene påvirke de langsiktige investeringsplanene i særlig grad.

– Ikke lineær overgang

For neste år estimerer Volvo Cars at elektrifiserte biler vil utgjøre 50 til 60 prosent av salgsvolumet, og selskapet regner med å ha et fullstendig utvalg av helelektriske biler i god tid før utgangen av inneværende tiår.

I andre kvartal i år sto de helelektriske bilene for 26 prosent av Volvo Cars' salg. Salgsandelen for elektrifiserte biler – altså både helt elektriske modeller og plugg-inn-hybridene – lå på 48 prosent.

PÅ VEI TIL KUNDENE: Volvos nye flaggskipmodell, EX90.

I en kommentar sier Volvo Cars-sjef Jim Rowan at det er «tydelig at overgangen til elektrifisering ikke vil være lineær». Han viser til at kunder og markeders omfavnelse av elbiler går i ulike hastigheter, men fastslår at selskapet står fast ved troen på at fremtiden er elektrisk.

Flaggskipet omsider på vei

Onsdag har Volvo Cars også meddelt at selskapet vil starte leveransene av den helelektriske SUV-modellen EX90 før utgangen av inneværende måned.

Opprinnelig var produksjonen og leveringsstart for selskapets nye flaggskipmodell ventet å finne sted tidlig i 2024, men problemer med ny programvare førte til at det i fjor måtte utsette dette, ifølge Reuters.