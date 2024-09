Kutter kraftig i elbil-ambisjoner

Den japanske bilgiganten Toyota kutter elbilmålet for 2026 med en tredjedel, melder Reuters og viser til den japanske avisen Nikkei.

Toyotas tidligere plan var å selge 1,5 millioner elbiler i 2026.

Nå er planen å kun bygge én million helelektriske biler dette året.

Les også Test av BMW med firehjulsdrift: Så god er rekkevidden Elbilen BMW i5 xDrive40 sedan er et frempek du bør legge merke til, for stasjonsvognutgaven er nærmere enn du tror. Men kan nye Audi A6 e-tron kan friste mer?

I en melding fra Toyota heter det imidlertid at det ikke foreligger endringer i selskapets intensjoner om å produsere 1,5 millioner elbiler pr. år innen 2026 og 3,5 millioner innen 2030, men bilgiganten poengterer at tallene er ment som referanser for aksjonærene, og ikke som konkrete mål.

Selv det å produsere 1 million elektriske biler pr. år er like fullt ambisiøst for Toyota, som hittil har fokusert langt mer på å utvikle hybridbiler og som kun solgte rundt 104.000 elbiler i fjor, skriver nyhetsbyrået.

Følger etter Volvo

Tidligere denne uken valgte svenske Volvo Cars å forkaste sitt mål om selge kun helelektriske biler innen 2030, på grunn av markedsforhold og kundenes etterspørsel.

Heretter er Volvo Cars' mål at 90 til 100 prosent av salgsvolumet skal være elektrifisert innen 2030.

Les også Tesla varsler Europa-lansering Selvkjøringsteknologien FSD ser ut til å komme til Europa tidlig neste år, og ikke i år, som Tesla-sjefen tidligere har signalisert.

Det nye 2030-målet inkluderer dermed også hybridbiler, i tillegg til de helt elektriske modellene.

Ifølge Reuters har også de amerikanske gigantene Ford og GM utsatt eller stoppet nye elbilmodeller, ettersom forbrukerne ikke kjøper slike biler like raskt som antatt.