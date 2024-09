Volkswagen vurderer å stenge fabrikker i Tyskland

I mai i år advarte finansdirektør i Volkswagen (VW), Arno Antlitz, mot at konsernet bare hadde to-tre år på seg til å tilpasse seg skarp utenlandsk konkurranse -hovedsakelig fra Kina.

I forrige uke ble den allerede stramme tidsplanen kuttet med ett år.

– Vi har fortsatt ett år, kanskje to til å snu situasjonen. Men denne tiden må brukes godt, uttalte Arno Antlitz på et allmøte i Wolfsburg i forrige uke.

– Over tid har vi brukt flere penger på varemerket VW enn vi tjener inn. Det fungerer ikke på lang sikt, fortsatte finansdirektøren.

Treg overgang til el og svakt kinesisk marked

Europas største bilprodusent sender sjokkbølger inn i den globale bilindustrien med trusler om å stenge fabrikker i VWs hjemland for første gang i historien.

De to største utfordringene for VW har vært kjent lenge: Et svakere kinesisk marked og en tregere overgang enn ventet til elektriske biler.

Nyhetsbyrået Reuters har intervjuet sju kilder i VW. De peker på nye utviklingstrekk som gjør situasjonen enda verre for selskapet.

Den første bekymringen er at asiatiske rivaler som Byd, Chery og Leapmotor kan sette fart på planene om å bygge nye fabrikker i Europa dersom EU innfører høye tollsatser på elektriske biler fra Kina.

Priskutt får store konsekvenser

Den andre bekymringen er at de nylige priskuttene på VW-biler går sterkt ut over overskuddet i VW. Priskuttene har også overbevist ledelsen om at det går ut over konsernets konkurranseevne å være basert i høykostlandet Tyskland.

Volkswagen avviser å kommentere priskuttene. Administrerende direktør Cole Smead i en av Volkswagens eiere, Smead Capital, sier seg skuffet over konsernets prestasjoner.