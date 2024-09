Elbil stoppes etter elendig salg

Bilkonsernet Stellantis har besluttet å sette produksjonen av den elektriske versjonen av Fiat 500 på pause på grunn av elendig etterspørsel, melder Reuters.

Produksjonen av den lille Fiat-elbilen stanses i fire uker.

I en melding forklarer Stellantis at «tiltaket er nødvendig» på grunn av «de dype vanskelighetene» i det europeiske elbilmarkedet samtlige produsenter – og spesielt de europeiske – nå opplever.

Produksjonen av Fiat 500, som finner sted ved den historiske Mirafiori-fabrikken i italienske Torino, stanses fra fredag, ifølge nyhetsbyrået.

Nye investeringer

Stellantis tilføyer at konsernet «jobber hardt for å best mulig håndtere denne vanskelige overgangsfasen».

Blant annet vil det investere 100 millioner euro – rundt 1,2 milliarder kroner – i den aktuelle fabrikken.

Med midlene skal det tas i bruk batterier med bedre ytelser, og det planlegges også en hybridversjon av Fiat 500.