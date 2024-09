Europeiske bilprodusenter risikerer milliardbøter

Den europeiske bilprodusentforeningen (ACEA), som representerer de største bilprodusentene i Europa, melder torsdag at den europeiske bilindustrien risikerer milliardbøter for å ikke har klart å øke produksjonen av miljøvennlige kjøretøy til det nødvendige nivået satt av EU. Organisasjonen etterlyser derfor akutte avlastningstiltak før nye CO2-mål trer i kraft i 2025.

Ifølge ACEA mangler de europeiske bilprodusentene forutsetningene for å øke produksjonen, der organisasjonen peker på treg utvikling av lade- og hydrogeninfrastruktur, et konkurransedyktig produksjonsmiljø og tilgangen på rimelig grønn energi som problemområder.

«Som et resultat er overgangen til utslippsfri teknologi svært utfordrende, og bekymringer for å nå 2025-målene for reduksjon av CO2-utslipp for biler og varebiler øker», skriver ACEA.

Milliardbøter og oppsigelser

Organisasjonen skriver videre at de nå værende reglene ikke tar høyde for den dype endringen i det geopolitiske og økonomiske klimaet de siste årene, og at lovens iboende manglende evne til å tilpasse seg reelle utviklinger ytterligere svekker konkurranseevnen til sektoren.

«Dette reiser det skremmende utsiktene til enten bøter i milliardklassen, som ellers kunne blitt investert i overgangen til nullutslipp, eller unødvendige produksjonskutt, tap av arbeidsplasser og en svekket europeisk forsynings- og verdikjede på et tidspunkt da vi står overfor sterk konkurranse fra andre bilproduserende regioner.»

Organisasjonen etterlyser også skatteinsentiver for kjøpere av miljøvennlige biler og en sikker tilgang på råvarer, hydrogen og batterier.

Krever akutte tiltak

Ifølge Acea har ikke bilindustrien tid til å vente på gjennomgangen av utslippsgrensene for karbondioksid, som er planlagt for 2026 og 2027.

«Vi trenger umiddelbare tiltak for å snu den nedadgående trenden, gjenopprette EUs industrielle konkurransekraft og redusere strategiske sårbarheter,» skriver Acea.

Organisasjonen ønsker å se kortsiktige lettelser i utslippsgrensene for karbondioksid for personbiler og varebiler, samt en rask og omfattende gjennomgang av CO2-regelverket for både biler og lastebiler – og en lovgivning som letter overgangen til utslippsfrie kjøretøy.