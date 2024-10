Den kinesiske bilprodusenten BYD tilbakekaller 97.000 elbiler av bestselgende typer på grunn av feil med en styreenhet, melder Reuters. Ifølge det kinesiske markedstilsynet SAMR skal det være snakk om en produksjonsfeil som potensielt kan forårsake brann.

Tilbakekallingen gjelder elbilmodellene Dolphin og Yuan Plus, og forhandlere vil bli bedt om å utføre en fysisk utbedring.

De aktuelle bilene ble produsert i Kina mellom november 2022 og desember 2023.

Det er imidlertid ikke kjent om elbilene er blitt eksportert.

Bestselgere

Dolphin og Yuan Plus var BYDs mest solgte modeller i fjor, ifølge nyhetsbyrået. Tall fra den kinesiske bransjeorganisasjonen CAAM viser at de to modellene sto for 26 prosent av BYDs totale salg på tre millioner biler.

BYD var forøvrig det 14. mest solgte bilmerket i Norge i første halvår i år, med 1.057 registreringer, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).