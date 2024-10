Jeep advarer 194.000 eiere om brannfare

Advarselen gjelder plug-in-hybridmodellen Wrangler 4XE fra 2020 til 2024 og plug-in-hybriden Grand Cherokee 4XE fra 2022 til 2024. Flesteparten av bilene er solgt i USA, men advarselen omfatter hele verden.

Wrangler-modellen selges også i Norge. De aktuelle modellene kan ta fyr selv når tenningen er av. Men brannrisikoen reduseres når batteriet er fullstendig uttømt, opplyser Stellantis, som eier Jeep.

En løsning skal snart stå klar og berørte kunder skal få beskjed om innkalling, uttaler Stellantis.

Tiltaket er resultat av en rutinegjennomgang av opplysninger fra bileiere og som viste at det ble avdekket brann i 13 biler, der til sammen to personer ble skadet. Stellantis anslår at problemet kan berøre rundt 5 prosent av de aktuelle Jeep-modellene.

(NTB)