– De digge nakkestøttene fra flaggskipet EV9 er tatt med over, forklarer Christian Lagaard, kommunikasjonssjef i Kia Bil Norge.

Det er flere elementer på helt nye Kia EV3 som ligner på storebror EV9. Mest fremtredende er linjene og lyktene, som viser at den nye elbilen er i slekt med den store familiefrakteren.

Nå er prisen på Kia EV3 klar, og at dette kommer til å bli en viktig bil for Kia i Norge og Bertel O. Steen som importør, er det liten tvil om.

Stort og lite batteri

De første bilene kommer til Norge i midten av november. Du kan velge mellom et lite batteri på 58,3 kWh eller det store batteriet på 81,4 kilometer. Forskjellen på rekkevidden i også stor.

IKKE DIGER: Kia EV3 er bare 4,3 meter lang. Foto: Kia

- Rekkevidden på EV3 slår brorparten av bilene i klassen. Selv det minste batteriet kan fungere for mange med en rekkevidde på inntil 429 kilometer. Kia er kjent for å være gode vinterbiler og det skal vi fortsatt være. Derfor blir varmepumpe standard på alle utgaver, hevder Lagaard.

429 kilometer er altså rekkevidden med det minste batteriet. Da koster Kia EV3 fra 359.900 kroner med den puslete utstyrsgraden «Active», som naturligvis er langt ifra fullutstyrt. Exclusive og Exclusive Plus, de to neste utstyrstrinnene, gir en totalpris på henholdsvis 384.900 kroner og 419.900 kroner.

Med det store batteriet får Kia EV3 en rekkevidde på hele 600 kilometer. Her får du i tillegg en GT-Line som er mer sportslig, men da faller rekkevidden til 560 kilometer på grunn av utstyret. Den rimeligste Kia EV3-modellen med stort batteri koster fra 419.900 kroner, mens GT-Line ligger på 499.900 kroner.

IKKE OVERRASKENDE: Kia EV3 ligner en god del på EV9, uten at det er noe galt med det. Foto: Kia

Ikke mye motor

Felles for alle Kia EV3-modeller, enten du går for stort eller lite batteri, er at motoren foran er den samme. Effekten ligger på 204 hestekrefter og dreiemomentet på 283 Nm.

Bilen skal klare 0 til 100 på 7,5 sekunder (lite batteri) eller 7,7 sekunder (stort batteri). Versjoner med mer motorkraft og ikke minst firehjulsdrift, er ventet å komme senere.