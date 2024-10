Etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjettet, åpner Volkswagen Norge nå for å re-lansere fossile modeller som Volkswagen Golf, Passat og Polo i det norske markedet, melder Møller Mobility Group i en pressemelding mandag.

– Vi gjorde Volkswagen personbil til et fullelektrisk merke allerede fra 1. januar i år, med tro på at også regjeringen stod ved 2025-målet, sier adm. direktør Ulf Tore Hekneby i Harald A. Møller i meldingen.

– Nå er budsjettforhandlingene og SV siste mulighet til å nå elbilmålet, samtidig som vi tvinges til å vurdere å gjenoppta salget av Volkswagens personbiler med forbrenningsmotor, sier han videre.

Les også Volkswagen slutter å selge diesel- og bensinbiler i Norge Fra nyttår skal Volkswagen slutte å selge biler som går på diesel og bensin i Norge.

Han trekker frem at omstillingen til elektriske kjøretøy ikke kan drives av næringslivet alene, og at han mener regjeringen må gjøre det dyrere å slippe ut klimagasser.

Harald A. Møller er importør av personbilmerkene Volkswagen, Audi, ŠKODA og CUPRA, i tillegg til Volkswagen Nyttekjøretøy.

Fossil renessanse

– Regjeringens forslag til statsbudsjett kan leses som at man har gitt opp troen på at politikk fungerer, på skuldrene av all den politiske viljen som er investert på vei mot 2025-målet, kommenterer Hekneby videre.

Han peker på at avgiftssystemet åpner for en fossilbilandel på 10 til 20 prosent.

– Om regjeringen er tilfreds med det, kan ikke vi sitte stille og se på at konkurrentene våre boltrer seg fritt i den delen av markedet, sier Hekneby.

– Det er få, og ganske enkle, grep som skal til for å komme helt i mål. Om regjeringen mangler den politiske viljen, kan vi plutselig havne der at 2025 blir et år hvor flere fossile modeller får sin renessanse. Det er baklengs inn i fremtiden, mener Hekneby.