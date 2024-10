En verden med bare elbiler på veiene vil bety store tap av arbeidsplasser. Advarselen kommer fra Toyotas styreleder Akio Toyoda.

– 5,5 millioner mennesker er involvert i japansk bilindustri, deriblant dem som har jobbet med motorteknologi i lang tid. Hvis elektriske kjøretøy ganske enkelt blir det eneste valget, også for våre leverandører, vil disse menneskenes jobber forsvinne, sa han ifølge Reuters til pressen da han torsdag avduket en byste av faren Shoichiro Toyoda ved Nagoya-universitetet.

Les også – Må ikke bli en heksejakt på de siste prosentene Med en elbilandel nær 90 prosent er 2025-målet i praksis nådd, mener Hilberg Ove Johansen i Amcar. Han roser VW-importøren for å vurdere å snu i elbilpolitikken.

– Liker bensinbiler

Toyota har hatt en mer forsiktig tilnærming til elbiler enn andre produsenter, og rammes derfor ikke like hardt av en sviktende elbiletterspørsel på verdensbasis. Verdens største bilprodusent, målt i omsetning, støtter en «flerfeltsstrategi" mot nullutslipp som inkluderer elbiler, hybridbiler, hydrogenbiler og annen drivlinjeteknologi.

Styreleder Toyoda – som ifølge nyhetsbyrået torsdag understreket at han liker bensinbiler – uttalte i januar i år at elbiler på det meste vil utgjøre 30 prosent av bilmarkedet globalt, hvor hybridbiler, hydrogenbiler og biler med forbrenningsmotor vil utgjøre resten – dog uten å spesifisere en tidsramme for prognosen.

Les også Spår flere elbilkutt: – Tyngdeloven sier at prisene skal ned Et trått elbilmarked i Europa har gitt prisfall og økt bruktimport til Norge. Analyseansvarlig Jonathan Parr i Rebil tror det vil bli ytterligere prispress på elbiler her til lands.

Utsetter i USA

Og nettopp det sviktende elbilsalget var en hovedgrunn til at Toyota utsetter starten av elbilproduksjon i Nord-Amerika til første halvår 2026, slik Nikkei omtalte torsdag i forrige uke.

Bilprodusenten varslet ifølge avisen nylig sine leverandører om at startdatoen for produksjonen av deres første batteridrevne elbilmodell ved fabrikken i Kentucky – en SUV med tre seterader – vil bli forsinket med flere måneder.

– Vi har alltid sagt at det ville bli sent i 2025, og at det kunne skli over i 2026. Og det ser ut til at det kommer til å gjøre, sa Toyota-talsperson Scott Vazin, og la til at Toyota planlegger 5-7 batteridrevne elbilmodeller i USA over de neste to årene.

Toyota investerte i februar 1,3 milliarder dollar i Kentucky-fabrikken for å realisere sine elbilplaner.