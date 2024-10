Ikke profitt som driver elbilkampen vår

Debattinnlegg: Ulf Tore Hekneby, adm. direktør i Harald A. Møller AS

«Volkswagen-importøren er misfornøyd med eget salg» skriver Finansavisen først, «salget lever ikke opp til forventningene» skrives det dagen etter, satt i direkte sammenheng med ønsket vårt om å endre avgiftssystemet. Begge «sannheter» som ble satt på trykk etter at Finansavisen er gjort oppmerksomme på at påstandene deres ikke stemmer.

Vi har gått høyt ut og ment det er på tide å skru opp avgiftene for fossile biler, for å bidra til at vi når målet om et fullelektrisk nybilmarked i 2025. Dette følger et engasjement vi har hatt over år, og burde ikke komme overraskende på noen. Likevel blir vi mistenkeliggjort med påstander om at dette handler om labert salg.

Finansavisen skriver:

«Vedum & co. rører ikke bilavgiftene, og det er Hekneby slett ikke fornøyd med. Salget av Volkswagens elektriske ID-modeller går nemlig dårligere enn Harald A. Møller hadde håpet på.»

Finansavisen kan velge å tro på oss eller ikke, men vi stusser på at de baker inn slike konklusjoner om vår motivasjon i dekningen av saken, uten å la oss kommentere det.

Likevel er vi så kompromissløse i elbilspørsmålet. Fordi vi mener det er riktig vei å gå, i møte med utfordringer større enn bransjen og egen kortsiktig gevinst

Vi sendte Finansavisen følgende sitat til saken:

«Salget vårt går godt, selv i et fortsatt tøft marked, så vår tilnærming til statsbudsjettet nå handler om noe mye større enn egne kortsiktige salgsambisjoner. Dette handler om et årelangt initiativ, og vi har jobbet for dette lenge før vi i det hele tatt hadde noen elbilportefølje å snakke om.»

Det ble ikke tatt med i saken. Fordi journalisten ikke trodde på oss. Tro gjerne at vi lyver, kritiser oss gjerne, men gi oss i det minste en fair behandling.

Dagen etter kom samme journalist med en ny sak, hvor samme premiss lå til grunn.

Vi har kjempet elbilkampen vår i et drøyt tiår allerede. Hadde vi kun tenkt kortsiktig profitt, hadde vi ikke avsluttet salget av populære fossilbiler allerede 1. januar 2024. Altså har vi jobbet aktivt for en politikk som kan utfordre våre egne markedsandeler.

Et fullelektrisk marked vil først og fremst premiere markedsleder Tesla. Hverken de eller alle de nye aktørene fra Kina ville kunnet matche vår fossile modellportefølje, om vi hadde utnyttet det fulle potensialet i den.

Likevel er vi så kompromissløse i elbilspørsmålet. Fordi vi mener det er riktig vei å gå, i møte med utfordringer større enn bransjen og egen kortsiktig gevinst.

Vi er i posisjon til å tilpasse utvalget vårt til alle retninger på avgiftssystemet. Derfor mener vi det er ugreit å mer enn antyde at profitt er vår eneste driver.

Jeg kunne selvsagt spekulert i at journalistens motiver for å vinkle saken slik stammer fra hans egen skepsis til vår idé om elbilpolitikk, men det ville vært useriøst av meg å tillegge andre meninger på den måten.

Ulf Tore Hekneby

Adm. direktør i Harald A. Møller AS

(Harald A. Møller AS importerer VW, Audi, Skoda og Cupra til Norge)