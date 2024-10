Toppsjef advarer: En stor felle for bilprodusentene

Carlos Tavares, toppsjef i bilgiganten Stellantis, advarer om at en forlenget overgang til elbiler utgjør en stor kostnadsfelle for bilprodusenter, ifølge Financial Times.

Tavares sier til avisen at bransjen til slutt vil lide under lavere lønnsomhet dersom bilprodusentene blir nødt til å investere i både eksisterende forbrenningsteknologi og overgangen til batteridrevne kjøretøy.

– Å gjøre overgangen lengre er en stor felle, sier han til FT i forbindelse med bilmessen i Paris, som er sparket i gang mandag.



– Når du gjør overgangen lengre, erstatter du faktisk ikke den gamle verden med den nye. Du legger heller den nye verdenen til den gamle, sier Tavares.

Stellantis er et resultat av fusjonen mellom Fiat Chrysler og det franske PSA-konsernet i 2021. Gruppen omfatter bilmerker som Maserati, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Dodge, Citroën, Fiat, Opel og Peugeot.