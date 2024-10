Europeisk biltopp: Advarer om «massiv krymping»

Oliver Zipse, toppsjef i tyske BMW, advarer om at Europas planer om å effektivt forby salg av biler med forbrenningsmotor fra 2035 vil lede til en «massiv krymping» av den europeiske bilindustrien, skriver Bloomberg.

I forbindelse med bilmessen i Paris, som startet mandag, sier Zipse at EUs planer «ikke lenger er realistiske», og at elbilsubsidier ikke er bærekraftig.

Forbudet «kan også true den europeiske bilindustrien ved dens hjerte», sier Zipse, ifølge nyhetsbyrået. «Med dagens forutsetninger» vil tiltakene, ifølge BMW-sjefen, «føre til en massiv krymping av industrien som helhet».

Pessimisme

Zipse tar til orde for at Europa forkaster planen om å forby nye fossilbiler fra 2035, ikke bare for å redusere avhengigheten av kinesiske batteriforsyninger, men også for at europeiske aktører kan spille på sine egne teknologiske styrker, ifølge Reuters.

Han peker på at stemningen i Bil-Europa beveger seg mot «pessimisme», og sier regionen trenger et nytt regulatorisk rammeverk for å forbli konkurransedyktig.

BMWs hjemland, Tyskland, har imidlertid avvist et forslag fra Italia om en tidlig justering av 2035-planen om utslippskutt.

Planen ble vedtatt av EU-landene i mars i fjor, og går ut på at samtlige nye biler skal ha null CO2-utslipp fra 2035. Den innebærer også at bilprodusentene står overfor strengere utslippskrav neste år for nye biler, og dermed risikerer store bøter, særlig ettersom salget av elbiler har bremset opp.