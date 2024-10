Dette er Ferraris nye superbil

Torsdag ettermiddag lanserte Ferrari sin nye superbil - Ferrari F80.

Bilen er den sterkeste gategodkjente bilen Ferrari har konstruert, med 1.200 hestekrefter fra en treliters V6-hybridmotor. Bilens aerodynamikk sørger for en «downforce» på et tonn ved 250 km/h som suger bilen fast på underlaget.

Valget om en V6-forbrenningsmotor sammenkoblet med et hybridsystem skal være inspirert av Formel 1-bilene, som har lignende systemer.

Motoren får en elektrisk turboteknologi, som har en elektrisk motor installert mellom turbinen og kompressoren for hver turbo som sørger for at turboen får rask respons også ved lavere turtall.

RÅSKINN: Ferrari F80 kan by på effektiv aerodynamikk og 1.200 hestekrefter. Foto: Ferrari

Begrenset opplag

Siden 1984 har Ferrari jevnlig sluppet nye superbil-modeller som skal vise frem det beste selskapet har å vise frem hva gjelder teknologi og innovasjon. F80 skal være en av disse bilene.

Superbilen vil bli produsert i et begrenset opplag på bare 799 eksemplarer, skriver Ferrari i en pressemelding tilknyttet lanseringen.

Smal kupe

Med hybridløsninger kommer også vekten, og F80 får en vekt på 1.525 kilo.

F80 har i teorien plass til to passasjerer, men Ferrari kaller det selv en «1+»-seters bil, ettersom bilen har en smal kupe med en sjåførfokusert layout. Ideen skal være å redusere drag og vekt. Selskapet lover imidlertid at passasjeren likevel får nok plass og god komfort.

RASK: Her kan du suse av gårde i 350 kilometer i timen. Foto: Ferrari

Den totale bredden for bilen kommer på to meter og seks centimeter.

For Ferrari-entusiasten som skal på langtur, kan bilen skilte med en drivstofftank på 63,5 liter og et 35-liters bagasjerom, slik at du akkurat får plass til toalettsakene.