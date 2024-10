Minus i luksusbilbyen

– At mange av de rikeste på Kapitals 400-liste flytter ut, betyr at vi mister kunder. Men det er hele situasjonen i Norge i dag som gjør at folk blir defensive. Hele verden er urolig, og det påvirker alle. Men vi er ganske fornøyde og håper at det blir mer positivt neste år, avslutter Medhus.

Møtte tungt marked

Noen kilometer lenger sørover på E18, på Hvalstad, åpnet Thomas Øvreseth i fjor vår en merkeuavhengig butikk for nyere brukte sportsbiler, SUVer og klassiske biler. Bilveteranen med 30 års fartstid fra salg av luksusbiler møtte et blytungt marked og tapte rundt tre millioner kroner i 2023.

Fikk tøff start: Bilveteran Thomas Øvreseth, eier av Øvreseth Premium & Classic Cars. Foto: Eric Røkeberg

– Fra vi inngikk avtale om leie av lokalene våre i januar 2023 til vi kunne flytte inn i slutten av juli, opplevde hele bilbransjen et kraftig fall i etterspørsel og salg. Totalt i 2023 fikk vi hele syv renteøkninger, samtidig som levekostnadene generelt ble signifikant høyere. Det er klart at disse forholdene påvirket bilmarkedet generelt og for oss svært negativt, sier Øvreseth.

Han legger til at det negative resultatet i 2023 i hovedsak skyldtes oppstartskostnader og at selskapet, grunnet forsinkelser med ferdigstillelser av lokalene, ble ca. tre måneder forsinket med åpningen.

– Videre tok det lengre tid enn forventet å bli godt nok kjent i markedet til at vi fikk inn det antall biler for salg vi trenger for å oppnå riktig salgsvolum. Vår virksomhet baserer seg i hovedsak på kommisjonssalg av biler, og vi er således avhengige av å få inn et bestemt antall biler regelmessig. Fra våren 2024 bedret dette seg betraktelig, og vi har sett en positiv utvikling i 2024, avslutter bilgründeren.

Kronekurs-trøbbel

Etter to år med overskudd gikk også XPND Automotive, importør og forhandler av Aston Martin, Bentley, Lamborghini og Morgan, i minus. Regnskapet for 2023 viser at de tapte fem millioner kroner. Daglig leder i bilbutikken på Ramstadsletta, Christian Gottschalk, skylder blant annet på lav kronekurs.

Sterk i troen: Daglig leder i XPND Automotive, Christian Gottschalk, mener fortsatt etableringen på Billingstadsletta var en god idé, tunge tider i bilbransjen til tross. Foto: Håkon Sæbø

– Vi kjøper alle biler i euro og har hatt en valutastrategi som har fungert godt, men fra 2023 har den norske kronen svekket seg og blitt veldig uberegnelig. Dette medførte at vi fikk endel tap. I tillegg åpnet vi butikk for Lamborghini i midten av 2023. Investeringene i ny butikk og nytt agentur gir også utslag i tallene, sier Gottschalk.

– Hvordan ser det ut for 2024?

– Det er litt tidlig å si. Vi begynner for alvor lanseringen av nye Bentley-modeller nå. Lamborghini går veldig bra med høy ordrereserve og jevn levering, så vi får se når vi får gjort opp året.

– Tjener luksusbilbyen formålet, eller blir det for tøff konkurranse?

– Nei, at det er mange merker i de samme segmentene samlet her, har vi ment er bra helt siden vi etablerte oss her. Jeg mener det er en fordel for oss – og de andre. Både “drømmere” og potensielle kunder synes også det er veldig allright at såpass mange merker er samlet i Billingstad-området, sier Gottschalk.

– Luksusbilbyen er en god idé, selv om det er tøffe tider nå?

– Jada, sånn er det i bransjen. Det er gode år og mer krevende år. Men vi ser optimistisk på tiden fremover.