Salget øker neppe veldig av én ny konseptmodell, men første tanke er at denne elbilen simpelthen må bygges. Nå som Lotus for lengst er eid av Geely, og kinesiske bilprodusenter i et forrykende tempo pumper ut den ene elbilen mer elegant enn den andre, må det gå an å få Theory 1 ut på landeveien omgående.

Lotus Norge har solgt 52 biler siden oppstarten av salget i august i fjor, brorparten har vært SUV-en Eletre som starter på 1.076.704 kroner. Kun én Emeya sedan er solgt, og prisen på den starter på 1.209.950 kroner.

På verdensbasis leverte Lotus 6.970 biler i fjor, som er ny rekord for det historiske bilmerket. I 2022 ble det imidlertid solgt bare 576 biler totalt, som var en merkbar nedgang fra de 1.566 bilene Lotus solgte i 2021.

INTEGRERT: Theory 1 har tre seter, integrert i bilens «tub» av karbonfiber. Det sparer vekt. Egenvekten er under 1.600 kilo. Elektronisk styring sparer plass. Foto: Lotus

Treseters superbil

Theory 1 er en treseters super-elbil, som nok har latt seg inspirere av Gordon Murray. Formel-ingeniøren bak det gategodkjente superbil-ikonet og treseteren med midtstilt ratt McLaren F1, bygd i 106 eksemplarer fra 1992 til 1998, samt den moderne arvtakeren Gordon Murray Automotive T.50.

SPLITT OG HERSK: Fronten er utstyrt med en diffusor og aero-splittere som begrenser luftmotstanden. Vinduene er lagd av resirkulert glass. Foto: Lotus

Lotus påpeker at midtstilt ratt gir sjåføren best mulig sikt ut, og gjør det lett å nå alle kontrollene. Skjønt det kunne vedkommende sikkert ha klart med høyre- eller venstreratt også, ettersom de få knappene vi kan se i bilen er plassert på rattet. Fasongen minner litt om racing, men også mye om «yoke»-rattet til Tesla.

Den nye stilstudien fra Lotus er firehjulsdreven og helt elektrisk. Theory 1 har en batteripakke på 70 kWh, 1.000 hestekrefter og en rekkevidde på 402 kilometer.