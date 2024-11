Siden SUV-bølgen skyldte over landet rundt årtusenskiftet er det blitt en syndeflod hvor hele 75 prosent av alle personbilene registrert så langt i år er en SUV, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

I NORGE: Kommunikasjonssjef Christine Eiken og Audi-direktør Harald Edvardsen-Eibak drar trekket av Audi A6 e-tron Avant for første gang i Norge. Foto: Andreas Scheel

Dette er biler som generelt er mindre, dyrere, mindre aerodynamiske og med dårligere kjøreegenskaper enn folkelige stasjonsvogner som VW Passat, Toyota Avensis og Ford Mondeo, men også premiumbiler som Mercedes-Benz E-klasse, BMW 5-serie og Audi A6.

Les også Audis kraftigste noensinne For første gang kommer det en elektrisk Performance-variant fra Audi, og den er selskapets kraftigste noensinne. Dette er Audi RS e-tron GT Performance.

Comeback

Derfor har en rekke stasjonsvogner dukket opp igjen, enten de heter Opel Asta Sports Tourer, VW ID.7 Tourer, Nio ET5 Touring eller BMW i5 Touring. Mindre luftmotstand og lengre rekkevidde er blant argumentene for å relansere denne tidligere så populære biltypen blant elbilene.

Audi A6 e-tron Avant Data A6 e-tron A6 e-tron quattro A6 e-tron Performance Audi S6 e-tron Effekt (boost) 286 hk (326) 428 hk (462) 367 hk (380) 503 hk (551) 0-100 km/t 6,0 sek. 4,5 sek. 5,4 sek. 3,9 sek Toppfart 210 km/t 210 km/t 210 km/t 240 km/t Rekkevidde Sportback/Avant 622/592 km 711/679 km 751/713 km 651/636 km Vekt Sportbakc/Avant 2.100/2.110 kg 2.285/2.295 kg 2.175/2.185 kg 2.325/2.335 kg Batteri (netto) 83 kWh (75,8) 100 kWh (94,9) 100 kWh (94,9) 100 kWh (94,9) Hengervekt 2.100 kg 2.100 kg 2.100 kg 2.100 kg Pris fra 669.900 kr 759.000 kr 778.000 kr 939.900 kr

Nå, endelig, to og et halvt år etter at Audi viste frem sin A6 Avant e-tron Concept er produksjonsbilen på norsk jord og blir vist frem hos Audi-forhandlere over hele landet utover høsten. De første kundebilene dukker opp på nyåret og snart kommer også A6 e-tron Sportback, som med en skrå bakluke får ytterligere noen kilometers rekkevidde.

HØYT GULV: Benplassen er god og takhøyden det samme, men det høye gulvet gjør at voksne blir sittende med knærne oppunder haken. Foto: Andreas Scheel

En ting kundene trolig vil reagere på er det høye gulvet i baksetet av bilen. Voksne personer blir sittende med knærne høyt og vil bare benytte en liten del av den komfortable og lange sitteputen. Barn og kortvokste vil sitte bedre, men dette er prisen du må betale for å velge en stasjonsvogn fremfor SUV-versjonen Q6 e-tron.

For første gang på over 30 år vil A6 heller ikke leveres med takrails. Takstativ kan riktignok festes i dørkarmen, men dette er ifølge enkelte tungvint og risikerer å ødelegge gummilistene dersom takboksen står på hele vinteren eller kajakkstative hele sommeren.

Les også BMWs elektriske stasjonsvogn testet – dette er dommen BMW i5 var en fin bil da den kom som sedan i fjor. Nå er stasjonsvognen her, og SUV-enes storhetstid trues.

Elegant

For øvrig er Audi A6 e-tron Avant en lekker bil med en elegant og langstrakt fasong, tøffe todelte signaturlykter foran med smale kjørelys over og hovedlys under. Bak er de fire ringene integrert i den lysende linjen mellom baklyktene og med store felger ser bilen tøff ut.

COMEBACK: Rundt årtusenskiftet skulle alle ha stasjonsvogn, så gjenstår det å se om Audi A6 e-tron Avant er blant bilene som vipper SUV-ene av tronen. Foto: Audi

Interiøret er dessuten oppgradert med en ny stor og buet skjerm foran føreren med oppgradert programvare, samt enkelte andre endringer fra Q6 e-tron. Finansavisen Motor kommer tilbake med en grundig test av bilen senere i høst.

Les også Rekkeviddemonster: Audi A6 e-tron i strupen på BMW i5 Audi A6 e-tron kommer i to versjoner med to forskjellige drivlinjer for å ta opp kampen med BMW i5.

Prisene begynner på 669.900 kr for bilen med bakhjulsdrift og 759.900 med quattro.