15 år etter at Toyota trakk seg ut av Formel 1 er japanerne tilbake, men selv om det snakkes om en mangeårig kontrakt, vil ikke Toyotas navn stå øverst. I første omgang skal Toyota lære hvordan F1-bilene utvikles, preppes og repareres når ulykker inntreffer. Og ikke minst hva som trengs for å drifte et F1-lag.

380 mill. kr. fra én sponsor

Toyota Gazoo Racing (TGR) blir teknisk partner, slik Ferrari og Dallara også er det. Ifølge bilsportsiden Motorsport.com er MoneyGram, som har vært med siden 2022, fortsatt hovedsponsor. Den avtalen alene er årlig verdt 25 til 35 millioner dollar, rundt 270 til 380 millioner kroner.

NYTT BLOD: Haas-fører Nico Hülkenberg her avbildet i Singapore i september, erstattes av Esteban Ocon (som går fra Alpine), mens «rookie» Oliver Bearman (fra Formel 2 / Prema Racing) erstatter Kevin Magnussen. Foto: NTB

– Det blir ikke veldig annerledes fra slik vi gjør det med Ferrari og Dallara. For eksempel om vi kjøper en frontvinge fra Dallara, er det en pris å betale. Dette ordnes med sponsormidler.

– Hvis vi ber TGR om å lage frontvingen, vil det være en medfølgende kjøpsordre. Vi betaler for frontvingen, men det hentes fra disse sponsorpengene. Men om Dallara skal lage frontvingen, må Haas selv betale, forklarer lagsjef Ayao Komatsu til Motorsport.com.

Får bruke WEC-base i Köln

Haas får tilgang til Toyotas tidligere F1-base i Köln, som Toyota benytter til World Endurance Championship-satsingen (inklusive Le Mans 24), samt World Rally Championship.

Inkludert i avtalen er at førertalenter, ingeniører og mekanikere får delta når Formel 1-laget tester biler. Det vil gi lovende førere Formel 1-kjøreerfaring, og likedan masser av telemetri for ingeniørene å analysere. Men enn så lenge skal ikke Toyota være aktive i racingdelen.

Det kan kalles et «soft» comeback. Lære, forstå og evaluere før det eventuelt satses tyngre. Toyota påpeker også at målet for satsingen er å skape enda bedre motorsport-inspirerte produksjonsbiler.

IKKE SIST: Når dette skrives ligger Haas på 7. plass (av 10 lag) i sammendraget for Formel 1-konstruktørene. Foto: NTB

Får egen F1-simulator

Haas-laget er med 300 ansatte det minste laget i Formel 1, men skal rekruttere 10 prosent flere ansatte.

Toyota skal hjelpe Haas med å bygge en egen Formel 1-simulator ved hovedkontoret i Banbury i England. Ifølge Komatsu har laget tidligere måttet reise til Maranello for å benytte en F1-simulator, stort sett i oppseilingen til en ny sesong.