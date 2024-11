– Og hvor stort er mannskapet?

– Denne yachten har et mannskap på ni.

KVELDSSTEMNING: Gulf Craft Majesty 120 har en trivelig uteplass bakerst, der en kan se på solnedgangen og kanskje ta kveldsbadet. Foto: Gulf Craft

Bestillingsverk på veggen

Ved å trykke på en knapp åpner den store glassdøren seg, og når den glir lydløst på plass dempes den livlige stemningen på bryggen til en svak dur. Her inne i salongen er det storslagent, med panoramautsikt fra de store vinduene og yachtens egen signatur-duft fra klimaanlegget.

PLASS TIL ALLE: Salongen om bord i Gulf Craft Majesty 120 utnytter yachtens bredde på 8,44 meter. PR-representant Kelly Downey har tatt plass i den digre sofaen. Foto: Ragnvald Johansen

Takhøyden må nærme seg 2,5 meter, på veggen bak spisebordet henger det et originalt kunstverk laget på bestilling, og midt på gulvet står en kjempestor sofa i lyse tekstiler. «Olivia» som yachten heter kan ha totalt 19 gjester med på tur, og dersom alle er gode venner vil nok samtlige få plass i sofaen.

Gulf Craft har tatt inspirasjon fra Rolls-Royce, og kan reparere alle møblene med de opprinnelige materialene dersom det skulle oppstå en skade.

MARMOR TIL ALLE: Også gjestene i de vanlige kabinene får nyte godt av å børste tennene i en vask kledd med marmor. Gulf Craft Majesty 120 har køyeplass til 12 gjester, fordelt på seks kabiner. Foto: Gulf Craft

Miljøtiltak

Verftet opplyser at de forsøker å gjøre livet til sjøs mer miljøvennlig, ved å benytte resirkulerte fiskegarn til å lage gulvtepper, og bambus til deler av interiøret. Gulf Craft har også utviklet et helt nytt system for varmegjenvinning, som skal gjøre klimaanlegget mer effektivt, senke utslippet av karbondioksid og hjelpe til med å holde driftskostnadene nede.

SENKER UTSLIPPET: Gulf Craft Majesty 120 benytter en helt ny form for varmegjenvinning, som skal senke utslippet av karbondioksid og gjøre klimaanlegget mer effektivt, en stor fordel i områdene rundt Middelhavet. Foto: Gulf Craft

I motorrommet står det to V16 MTU motorer på 2.600 hk hver, som gir yachten en imponerende toppfart på 20 knop. Marsjfarten skal ligge på 17 knop, men for å få dieseltanken på 29.700 liter til å rekke 1.000 nautiske mil må hastigheten senkes til 12 knop.

TV i speilet og en til i taket

Som forventet er eierens kabin noe for seg selv, plassert lengst fremme på hoveddekket. Det tilhørende badet er kledd med ekte marmor, og inni speilet over de to vaskene er det en skjult TV-skjerm.

TV I TAKET: Eierkabinen i Gulf Craft Majesty 120 har en TV skjult i taket over sengen, og en annen gjemt inni speilet på badet. Foto: Gulf Craft

Dersom noen trenger litt privatliv og lukker døren til badet, ligger det en TV til skjult oppe i taket over sengen. Interiøret er holdt i lyse toner, mens arbeidspulten og sminkebordet er bygget i treverk med en dyp og mørk glød som skaper kontrast. Den tilhørende garderoben er stor nok til å gå inn i, og har mengder av plass til å henge opp de nyeste kreasjonene fra motemessen.

TV OG MARMOR: Badet som hører til eierkabinen i Gulf Craft Majesty 120 er kledd med ekte marmor, og inni speilet er det skjult en TV. Foto: Gulf Craft

Flettet skinn

Når en går rundt inne i en yacht, blir det ofte til at en holder seg fast i rekker og gelender for å være sikker på å ikke ramle. Skoene står som nevnt på bryggekanten, og det kan være glatt å gå på sokkelesten enkelte steder. Trappetrinnene som leder til nedre dekk har tverrgående beslag av metall, som gir godt fotfeste.

GODT GREP: Trappen til nedre dekk på Gulf Craft Majesty 120 har tverrgående beslag i metall, og flettet skinn på gelenderet, begge deler gir godt grep for hender og føtter. Foto: Ragnvald Johansen

Gelenderet er kledd med skinn, flettet i et intrikat mønster. Det er slike små detaljer som gir deg følelsen av at du er majesteten om bord i Majesty 120. PR-representant Downey forklarer at eieren av verftet er svært glad i å være på sjøen, og at yachtene konstrueres slik han selv foretrekker å ha det.

EGNE PREFERANSER: Eieren av Gulf Craft har bygget Majesty 120 etter egne preferanser, og er selv svært glad i å være på sjøen. Foto: Gulf Craft

Marmor på alle bad

Alle gulvene i «Olivia» er helt flate, uten noen innvendige trinn, en fordel når du beveger deg rundt mens båten er i fart.

GOD PLASS FOR VIP: VIP-kabinen i baugen på Gulf Craft Majesty 120 er like romslig som en eierkabin på andre yachter. Foto: Gulf Craft

På nedre dekk kommer virkelig skrogets bredde på nesten 8,5 meter virkelig til sin rett. VIP-kabinen er som vanlig plassert lengst fremme i baugen, og tåler fint sammenligning med eierkabinen i mindre fartøy.

Majesty 120 er som nevnt en superyacht, og da hører det med at alle gjestene om bord kan ta morgenstellet i et badeværelse kledd med marmor. Lengre akterut er det plassert fire kabiner til med to køyer i hver, som gir totalt 12 overnattingsgjester.

LIVET PÅ DEKK: Gulf Craft Majesty 120 har store arealer på dekk, som her på baugen hvor de fleste vil kunne finne en komfortabel plass å slappe av. Seilene sørger for skygge, men kan tas ned ved behov for mer sol. Foto: Gulf Craft

Velutstyrt bar

Men det beste med å ha en superyacht er det varierte livet på dekk. Følger du trappen opp en etasje, kommer du til salongen på øvre dekk med en velutstyrt bar.

VELKOMMEN: Øvre dekk om bord i Gulf Craft Majesty 120 ønsker gjestene velkommen med en velutstyrt bar, kledd med marmor. Foto: Ragnvald Johansen

Her går det også an å trekk ut på dekk, for å spise middag i friluft med måkeskrik og bølgeskvulp, eller ta med noe forfriskende ut i sofaen lengst akter. Herfra er det jo et lite stykke å gå ned for å bade, og dessuten kan det jo hende kapteinen har kastet anker og satt kurs mot kveldens havn. Hvis noen skulle trenge avkjøling er det bare å ta trappen opp til øverste nivå, en flybridge på 65 kvadratmeter.

BAD MED UTSIKT: Gulf Craft Majesty 120 har boblebad lengst fremme på flybridge, der en kan sitte og nyte utsikten. Foto: Ragnvald Johansen

Cocktailbord og vannscootere

Her blir du møtt av en bardisk til, og forhåpentligvis en av mannskapet med håndlag for servering. Boblebadet lengst fremme byr på en fantastisk utsikt, og en kan jo bare drømme seg bort i tanken på å sitte oppi der, med noe kaldt i glasset, og se utover havet mens yachten pløyer gjennom Middelhavet.

Også her oppe har Gulf Craft bygget alle møblene, og solsengene er konstruert av massivt treverk i lekkert design med små cocktailbord.

IKKE KJEDELIG: Gulf Craft Majesty 120 har blant annet med to vannscootere lagret foran på baugen, som kan sjøsettes med kran dersom noen skulle bli for avslappet. Foto: Gulf Craft

Skulle det bli for mye avslapping, kan mannskapet sjøsette de to vannscooterne foran på baugen, ved hjelp av heisekranen. Majesty 120 lever virkelig opp til navnet, det er en distingvert yacht, elegant og luksuriøs, uten å skrike alt for høyt om det til omverden. Så var det bare den lottokupongen da.

FULL OVERSIKT: Kapteinen på Gulf Craft Majesty 120 «Olivia» har full oversikt fra kommandobroen, med rader av skjermer og kommunikasjonsutstyr. Foto: Gulf Craft