At de potensielle kundene skal finne BYD i sine butikker, er viktig mener Dunvold. På spørsmål om hvor mange biler de skal selge i Norge neste år, er RSA-sjefen tydelig på at BYD skal få et skikkelig løft.

IKKE UKJENT: BYD Sealion 7 er en kinesisk elbil. Et typisk oppsett er to plasser til telefoner i midten og en stor skjerm over. Fiffig nok kan skjermen hos BYD roteres, om man skulle ønske å ha den oppreist fremfor liggende. Foto: Håkon Sæbø

– Vi bør ha en markedsandel på fem prosent, som tilsier mellom 5.000 og 6.000 biler totalt, sier Dunvold.

Så langt i år er BYD Norges 13. mest registrerte merke med 2.181 biler pr. 17 november. Markedsandelen er i skrivende stund på 2,01 prosent i Norge, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Så langt går den

Av de tekniske egenskapene nye BYD Sealion 7 har å komme med, virker mye å være på plass. Batteriet har en kapasitet på 91,3 kWh, rekkevidden oppgis til 502 WLTP-kilometer og 0 til 100 skal gå unna på 4,5 sekunder.

Det trekkes også frem at bilen skal kunne lades fra 10 til 80 prosent på 24 minutter under ideelle forhold, siden ladeeffekten ligger på 230 kW. En av hovedkonkurrentene, Toyota bZ4X som for tiden er Norges 4. mest populære bil, ligger til sammenligning på 150 kW.

520 liters bagasjerom finnes bak, mens bagasjerommet under panseret skal ta unna 58 liter – 31 liter mindre enn i en Tesla Model Y.

LITT STØRRE: BYD Sealion 7 måler 4,83 meter. En VW ID.4 er 4,58 meter lang, mens en Toyota bZ4X er 4,69 meter lang. Foto: Håkon Sæbø

Kampanje fra start

Som et resultat av den tunge konkurransen, er det mange kampanjer å finne om dagen. Nevnte Toyota bZ4X koster fra 460.900 kroner med firehjulsdrift og rekkevidde på 466 kilometer. En Tesla Model Y med firehjulsdrift og 533 kilometers rekkevidde koster fra 483.429 kroner, mens alternativet fra Volkswagen, ID.4 4Motion med 531 kilometers rekkevidde, koster nå 439.900 kroner.

Hvilket utstyr som er inkludert i de mange tilbudene der ute varierer, men Dunvold vil gjøre det enkelt med sin BYD Sealion 7 og inkludere mye utstyr uten at det koster ekstra – en kjent taktikk både hos Tesla og aktørene fra Kina. Bare tilhengerfeste (1,5 tonn) kan velges som tilleggsutstyr og koster 15.000 kroner.

Selve bilen skal koste 499.900 kroner, men frem til jul gjelder en kampanjepris på 469.000 kroner. BYD Sealion 7 ble lansert på Paris-messen tidligere i år og bilene er etter sigende klar for levering i Norge i disse dager.