Dersom man er det minste klokkeinteressert, har lanseringen av MoonSwatch garantert ikke gått upåaktet hen. Samarbeidsprosjektet som smeltet Omegas ikoniske måneklokke med rimelige plastklokker fra Swatch så dagens lys i mars 2022 – og skapte umiddelbart både furore og begeistring blant hardbarkede entusiaster.

For enkelte markerte partnerskapet en uforståelig fornedring av ærverdige Omega, men regnskapet til eierselskapet Swatch Group (som har begge klokkemerkene i sin portefølje) viser at den umiddelbare markedssuksessen var udiskutabel. Også for Omega. Det er mye takket være den enorme etterspørselen og hypen i kjølvannet av lanseringen, som først de seneste månedene har begynt å slippe taket.

Den nye normalen

Etter de 11 opprinnelige utgavene har Swatch stadig utvidet kolleksjonen med ulike spesialmodeller. Noen av det nærmest latterlige slaget og andre langt mer vellykkede. Det har tidvis skapt fornyet interesse fra et kø-stående publikum, tilsynelatende og heldigvis uten innslag av de vanvittige annenhåndsprisene og tilløpene til slåsskamp fra 2022.

BIOCERAMIC: Den grå urkassen er fortsatt laget i et materiale som blander keramikk og plast. Foto: Swatch

Med den nyeste lanseringen, Mission to EarthPhase, begynner endelig MoonSwatch å nærme seg landjorden igjen. Det gjelder ikke bare i form av modellens introduksjon av en egen «jordfase», men også for produktfamilien i helhet. For den siste tiden har brorparten av klokkene vært enkelt tilgjengelig over disk, også her i Norge.

Det gir håp for at MoonSwatch kan fungere som den rimelige og morsomme inngangsportalen til klokkeglede den burde være, og som forhåpentligvis var en av de opprinnelige hensiktene til Swatch Group. Det kommer trolig i grevens tid og like før MoonSwatch tok turen fra å være en kul og inspirerende samtalestarter til å bli fullstendig passé.

Snedig

MoonSwatch Mission to EarthPhase introduserer ikke de helt store endringene i grunnoppskriften. Fortsatt lages klokkene i BioCeramic, som opplyses å bestå av 70 prosent keramikk og 30 prosent lakserolje-basert plast. Det kombineres med en diameter på 42 millimeter, et buet glass av akryl, et ETA-produsert batteriurverk på innsiden og en grå velco-rem med borrelås.

Linken til Speedmaster er selvsagt også til stede, med kronograf (stoppeklokkefunksjon) og den medfølgende tachymeterskalaen på bezelringen. En vanntetthet på 3 ATM understreker samtidig at dette ikke er noen kapabel badeklokke.

Helt nytt er imidlertid visningen av jordfasen, som sett fra månen. Det snur opp ned på det langt mer vanlige konseptet om å vise månefasen sett fra jorden – og er en særdeles unyttig, men like fullt snedig vri som lett kan applauderes.

Jordfasen

Rent teknisk er jorden visualisert på en bakenforliggende skive i det lille vinduet klokken ti, mens en skive med form som to blader roterer i front. Jordfasen visualiseres ved at bladene i ulik grad dekker for jordkloden gjennom de 29,5 dager som utgjør en full syklus.

Basert på bildene ser det ut til at ulike varianter av klokken vil produseres, hvor forskjellen ligger i hvilken verdensdel som er avbildet. En fiffig vri er i tillegg at både de to månene og jorden er utstyrt med selvlysende materiale, som gjør at de lyser opp i dunkle omgivelser.

MONOKROMT: Jordkloden bryter med et ellers fargeløst ytre. Foto: Swatch

Litt opplysende effekt passer også bra, siden utstrakt bruk av grått og sort neppe kan beskrives som spesielt sprudlende. Fargevalget føles likevel i tråd med månetemaet og gir jordkloden rom for å skinne, som en blå planet i et ellers mørkt univers.

Ingen Snoopy

Den langt mer vanlige månefasen glimrer heller ikke med sitt fravær. Snarere tvert imot inkluderes denne med en dobbelvariant som viser månens vandring over nattehimmelen som sett fra både den nordlige og den sørlige halvkule. Borte er imidlertid tegneseriefiguren Snoopy, som i egenskap av å være maskot for NASA, har vært brukt på flere tidligere varianter og senest på MoonSwatch Mission to MoonPhase.

Mission to EarthPhase går heldigvis inn som en standardmodell i kolleksjonen, så med et snev av tålmodighet burde man slippe å betale mangegangeren for å sikre seg et eksemplar.

TOSPANN: Både måne- og jordfasen vises på nyheten. Foto: Swatch

En norsk pris på 3.950 kroner gjør samtidig klokken til en av de dyreste MoonSwatch-ene, med det vil neppe være en bøyg for de som ønsker å følge jordfasen på eget håndledd. Det er nemlig modellens sterkeste kort og en perfekt samtalestarter for et klokkekonsept som fortsatt fortjener applaus.