Konkurrentene som ikke kan skilte med firehjulsdrift, vil nok bekymre seg over hvor populær Urban Cruiser potensielt kan bli i Norge.

KJEKK I BYEN? Urban Cruiser er ifølge Toyota utviklet for urbane strøk, og har en svingradius på 5,2 meter. Foto: Toyota

Det er i utgangspunktet tre motor- og batterikombinasjoner som presenteres nå. Den antatt rimeligste har en batterikapasitet på 49 kWh, 144 hestekrefter og dreiemoment på 189 Nm. Denne har forhjulsdrift, men kan kombineres med et større batteri på 61 kWh så motoreffekten økes til 174 hestekrefter.

Toyota Urban Cruiser Total lengde: 4.285 mm Total bredde: 1.800 mm Total høyde: 1.640 mm Akselavstand: 2.700 mm Svingradius: 5,2 meter Batterikapasitet, forhjulsdrift: 49 kWh / 61 kWh Batterikapasitet, firehjulsdrift: 61 kWh Motoreffekt: 144, 174 eller 184 hestekrefter Dreiemoment: 189 eller 300 Nm Lanseres: 3. kvartal 2023 Priser: Blir kjent i mars 2025 Prisanslag: 299.000 til 450.000 kroner

Foreløpige tall

Toppmodellen har firehjulsdrift, men noen voldsom motoreffekt later ikke til å ha vært prioritet hos Toyota. Motoreffekten ligger nemlig på 184 hestekrefter, men dreiemomentet er på 300 Nm. Toyota Urban Cruiser med firehjulsdrift får det samme batteriet som modellen med forhjulsdrift og 61 kWh batteri.

Rekkevidde

Selv om de forhjulsdrevne modellene ifølge Toyota drar nytte av et såkalt «snømodus», som kontrollerer dreiemomentet for å redusere hjulslipp når du kjører på snødekte veier, er det god grunn til å tro at modellen med firehjulsdrift blir mest populær.

FIREHJULSDRIFT FRA START: Toyota Urban Cruiser fås med forhjulsdrift eller drift på alle fire. Velges sistnevnte kombineres de to motorene med et batteri på 61 kWh. Foto: Toyota

Bilen fra Toyota er omtrent like stor som en Volvo EX30, en bil som er blitt svært populær i Norge med godt over 6.500 registreringer så langt i år. Av disse er nærmere 70 prosent med firehjulsdrift.

Den elektriske rekkevidden du får hos Toyota sier ikke produsenten noe om ennå, men kikkes det litt på Volvo-tallene kan det gi en slags indikasjon: EX30 fås med et 51 kWh stort batteri og da går bilen maksimalt 337 kilometer. Volvos toppmodell med firehjulsdrift har et større batteri på 69 kWh, sammenlignet med Toyotas 61 kWh, og da går Volvo-en med firehjulsdrift 450 kilometer.

Det kan spekuleres i at Toyota vil ligge rundt dette eller kanskje noe under, avhengig av hvor effektiv Toyota Urban Cruiser vil vise seg å være.

KOMMER NESTE ÅR: Toyota Urban Cruiser skal vises på bilutstillingen i Brussel i 2025. Lanseringen på det norske markedet blir i tredje kvartal neste år. Foto: Toyota

Pris og levering

I likhet med tall for rekkevidde, slippes det ingen priser nå. Lanseringen av Toyota Urban Cruiser planlegges til tredje kvartal i 2025.

– Vi vil fortelle mer om prisene i mars neste år, sier Toyota-informasjonssjef Espen Olsen til Finansavisen.

Selv om Toyota ikke går ut med noen priser nå, er det all grunn til å tro at den norske importøren vil tilpasse prisene til markedet og den tøffe konkurransen.

Konkurrenten Peugeot e-2008 koster for tiden fra 339.900 kroner og har en rekkevidde på 406 kilometer. Nykommeren Kia EV3 koster fra 359.900 kroner og nevnte Volvo starter på 344.900 kroner.

At Toyota vil plassere seg i dette området, og at en toppmodell med firehjulsdrift og «alt utstyr» kan ende på rundt 450.000 kroner, er derfor ikke utenkelig. At modellen med det minste batteriet og forhjulsdrift begynner på 299.000 kroner bør kanskje heller ikke overraske, om det skulle bli slik.