I en årrekke har den avtroppende James Bond-skuespilleren Daniel Craig vært en av Omegas viktigste ambassadører. Både på og av filmlerretet har den britiske stjernen vært spottet med ulike modeller fra selskapet – og under OL i Paris la oppmerksomme fans merke til noe som vekket litt ekstra oppmerksomhet.

SPOTTET: Daniel Craig under OL i Paris, med en da ukjent Omega rundt håndleddet. Foto: Omega

Sittende på tribunen under en av konkurransene hadde nemlig Craig en ukjent variant av Seamaster Diver 300M rundt håndleddet. Det skapte forventningsfulle spekulasjoner i entusiastmiljøet, som også tidligere har opplevd en lignende diskré og «ertende» lanseringstaktikk fra Omega.

Aluminium

De to nyhetene som nå presenteres faller definitivt i kategorien evolusjon fremfor revolusjon. Her er det snakk om en utvidelse av den eksisterende linjen, men hvor man til forandring kan argumentere for et (velkomment) skritt tilbake, heller enn to skritt frem.

Det gjelder først og fremst den sorte utgaven man oppdaget på Craig og som har fått et bezelinnlegg i aluminium fremfor moderne keramikk. Et buet safirglass underbygger det klassiske og det hele forsterkes ytterligere med gjeninnføringen av et slankt bølgemønster på tallskiven og fjerning av datovisningen.

Ikke helt ny

Oppskriften er imidlertid ikke ny, for allerede i 2022 kom en tilsvarende klokke da Omega feiret 60 år med James Bond. Den gang riktignok i blå fargedrakt og med en egen 007-animasjon på baksiden. Klokken ble raskt en favoritt og er nok en direkte årsak til at en hyllevariant i sort nå gjør sin etterlengtede entré.

KLASSISK: Aluminiumsbezel, buet safirglass og et diskré bølgemønster sender tankene mot klassiske referanser. Foto: Omega

Side om side med den sorte hovedrolleinnehaveren kommer også en variant med bezel i titan og en vertikalt børstet tallskive av stål. Det endrer karakteren minst to knepp mot det røffe og industrielle, hvorpå kjennere vil peke på de historiske og svært populære referansene 2254 og 2232 som åpenbare inspirasjonskilder for de to nylanseringene.

Dugelige dykkere

Felles for modellene er den velkjente 42 millimeter store urkassen i stål med en oppgitt vanntetthet til 300 meter. Den utstikkende heliumventilen har blitt en aldri så liten visuell signatur og understreker samtidig at klokkene duger for selv seriøse dykkere.

GRÅ: Med en tallskive i stål og en bezel i titan blir uttrykket røft og industrielt. Foto: Omega

Som drivverk finner vi Omegas eget kaliber 8806. Det selvtrekkende urverket leverer bransjeledende spesifikasjoner og er en viktig årsak til klokkenes METAS-sertifisering på blant annet nøyaktighet, vanntetthet og anti-magnetiske egenskaper.

Nyhetene leveres på enten mesh-lenke eller gummirem og vil legge beslag på henholdsvis 83.000 eller 75.700 kroner av julebudsjettet.