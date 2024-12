Stanislav Szadkowski og Tomasz Gackoski hadde begge et ønske om å kunne dra ut på sjøen i en komfortabel yacht, med gode ytelser og lavt støynivå.

GARMIN: Førerposisjonen i Sialia Yachts 57 er moderne utstyrt med doble skjermer fra Garmin. Foto: Sialia Yachts

Sammen grunnla de Sialia Yachts for å virkeliggjøre drømmen. Szadkowski har flere tiårs erfaring med å utvikle batterier til de elektriske bussene produsert av Solaris, og Gackoski har en mastergrad i utforming av avanserte komposittstrukturer.

Les også Bli med ombord: Minner om en diger leilighet Hvis du jakter på eiendom med havutsikt, kan det kanskje friste med en leilighet som faktisk ligger på sjøen, med egen strømforsyning.

Ti ganger så stort batteri

Sialia 57 er helt fra starten av konstruert for å være en batteridrevet yacht. Her finnes ikke noe motorrom med diesel V12-ere, men derimot en diger batteribank nede under dekk.

BEGRENSET: Plassen under dekk på Sialia Yachts 57 er noe begrenset sammenlignet med konkurrentene, fordi den elektriske drivlinjen foreløpig tar opp ganske mye plass. Foto: Sialia Yachts

Kan hende du er en av de mange som kjører elbil her i landet, og hvis den er ganske stor og ny har den kanskje rundt 100 kWh batterikapasitet. Sialia Yachts tilbyr litt forskjellige løsninger, alt etter som hvor langt en pleier å dra på båttur. Den største batteripakken er på 1.000 kWh, eller 1 mWh, altså ti ganger så mye som en stor elektrisk familiebil.

Deep Silence

De er koblet til to elmotorer på 400 kW hver, som driver konvensjonelle propeller via akslinger. Drivlinjen skal ifølge produsenten gi Sialia 57 en toppfart på 25 knop.

25 KNOP: Sialia Yachts 57 har en toppfart på 25 knop, noe som i utgangspunktet ikke setter noen rekorder, men er temmelig bra for en batteridrevet båt. Foto: Sialia Yachts

Det ligger et videoklipp på nettet der David Seal, et velkjent navn i yachtindustrien, drar den opp i plan og logger 25,7 knop utenfor Mallorca. Yachten på bildene er døpt «Deep Silence», og som forventet av en batteridrevet yacht høres kun suset av vannet, og fartsvinden gjennom det åpne soltaket.

Krever energi

Alle som har forsøkt å tøye fartsgrensen i en elbil vet at rekkevidden krymper raskere enn lønnskontoen i desember. Det samme skjer på sjøen, fordi det kreves mye energi for å presse båten fremover gjennom vannet.

SENK FARTEN: Sialia Yachts 57 skal ha en rekkevidde på opptil 40 nautiske mil på batteri, såfremt hastigheten senkes. Foto: Sialia Yachts

Men dersom kapteinen er mildere i pådraget, øker rekkevidden til rundt 40 nautiske mil. Det er fremdeles ikke så mye å slå i kartbordet med for den som gjerne tilbringer en dag eller to på bølgene.

Les også Koster 1,3 millioner kroner... per fot Gulf Craft Majesty 120 har adoptert filosofien til Rolls-Royce, og satser på resirkulerte fiskegarn og bambus for å heve miljøprofilen.

Generator

Og derfor har Sialia 57 en innebygget rekkeviddeforlenger, i form av en generator på 400 kW med en tilhørende dieseltank på 1.000 liter.

DOBBEL FUNKSJON: TV-en i salongen under dekk på Sialia Yachts 57 kan også benyttes for å overvåke båtens mange systemer, som batterikapasitet og belastning. Foto: Sialia Yachts

Den kan lade opp batteribanken på 45 minutter, eller benyttes som et tillegg til den den elektriske drivlinjen for å øke rekkevidden til 570 nautiske mil. Marsjfart med generator og batteridrift skal være på 16 knop, ifølge verftet.

Solceller

Både skroget og overbygget er laget av karbonfiber, noe som skal bidra til å holde vekten nede samtidig som det har stor vridningsstivhet og tåler mye. Verftet tilbyr flere forskjellige utforminger av overbygget, og det går an å velge et fast glasstak kledd med solcellepaneler for å sanke kilowatt mens du kjører.

FLERE VERSJONER: Sialia Yachts 57 kan bygges i flere versjoner med forskjellige overbygg, alt etter hva kunden ønsker. Foto: Sialia Yachts

I en luke på veggen ved akterdekket finner du en ladekontakt, av samme type som dagens elbiler er utstyrt med. Den kan forsyne batteribanken med 22 kW fra en vanlig tilkobling til strømnettet, eller 150 kW dersom du finner en marina med hurtiglader. I tillegg er det også tilkobling for vanlig landstrøm av den tradisjonelle typen.

Lager lettbåten selv

Designen på Sialia 57 er helt klart preget av markedet for slike båter i områdene rundt Middelhavet. Her er det lagt vekt på mye sol og sjøluft, i et behagelig klima. Badeplattformen er nærmest en forlengelse av akterdekket, der en stor solseng fungerer som lokket på garasjen til lettbåten.

MIDDELHAVET: Sialia Yachts 57 er helt tydelig beregnet på bruk i områdene rundt Middelhavet. Foto: Sialia Yachts

Der er det plass til en elektrisk jolle på 3,3 meter, som verftet produserer selv. Sofaen har en smart løsning, der innfestingen av ryggstø er hengslet, slik at gjestene kan vippe den rundt. Da går det an å nyte utsikten bak båten, eller snu den 180 grader for å sitte i fartsretningen. Det går også an å felle ut et bord, for å spise middag der ute.

Les også Komfort eller fart? Her får du valget Alle bilene du kan lese om i Finansavisen Motor har forskjellige kjøremodus, men når du bestiller Grand Soleil 52 velger du en gang for alle.

God gjennomstrømning

Konstruksjonen uten dører skaper en glidende overgang mellom akterdekket og salongen, der Sialia 57 har en godt utstyrt bysse med grill og kjøleskap på babord side. Dersom noen ønsker å trylle med grytene på et høyere nivå, er det også en bysse nede under dekk, med kokeplater, stekeovn og oppvaskmaskin.

LYDEN AV BØLGENE: Når Sialia Yachts 57 går for batteri, er det kun lyden av bølgene mot skroget som høres. Foto: Sialia Yachts

Førerposisjonen er moderne utformet med store skjermer fra Garmin, delt opp i navigasjon og teknisk informasjon om batterikapasitet, forbruk og lading. Sidevinduene går ikke helt opp til taket, og sammen med den åpne løsningen bak sørger det for å god gjennomstrømning av frisk havbris. Dersom noen ønsker en mer innelukket variant, er Sialia Yachts mer enn villig til å montere et annet overbygg.

Kun adskilt med gardin

Nede under dekk preges også utformingen av at dette er en båt for lettkledd badeliv i Middelhavet. Lengst fremme i baugen er det køyeplass til to personer, men de er kun adskilt fra oppholdsrommet med en enkel gardin.

KUN GARDIN: De to sengeplassene lengst fremme i baugen på Sialia Yachts 57 er kun adskilt fra salongen med en enkel gardin. Foto: Sialia Yachts

Eierkabinen er plassert midtskips, med sengen på tvers av fartsretningen, noe ikke alle setter pris på hvis båten beveger seg i sjøen. Alle deler på ett felles bad, som for så vidt er romslig nok med egen dusj og toalett.

Tar mye plass

Det er altså kun fire køyeplasser i denne båten på 17,6 meter, eller 57 fot. Årsaken er at batteriene, elmotorene og generatoren som forlenger rekkevidden tar opp ganske mye plass, i tillegg til jollegarasjen.

NY TEKNOLOGI: Sialia Yachts 57 representerer noe nytt, og kan helt klart bidra til lavere drivstoffutgifter. Foto: Sialia Yachts

Alternativer med Volvo Penta IPS og rikelig tilgang på sol og vind, vil for eksempel være Sunseeker 55 Superhawk eller Princess V50 Open. Fordelene med de to er at du får velkjent teknologi og mere plass, mens ulempen er at du ikke kan plugge dem inn og lade de opp som elbil før neste tur.

Les også Test av dagsturyacht med 3.000 hestekrefter: – Akselerasjonen er såpass kraftig at det blir nødvendig å holde seg fast Pershing følger eksempelet til Lamborghini, Ferrari og Porsche, og lager en litt mer brukervennlig dagsturyacht med 3.000 hestekrefter.

Erfaring fra buss

Det er spennende å se at noen produsenter er villig til å satse på ny teknologi, og med tanke på erfaringen fra produksjon av elektriske busser lover det godt for driftssikkerheten.

45 MILLIONER: Sialia Yachts 57 har en startpris på rundt 45 millioner kroner, før tilvalg. Foto: Sialia Yachts

Dersom bruksområdet i all hovedsak vil være langs rivieraen, kan Sialia 57 være et interessant alternativ med lavere driftskostnader og nærmest støyfritt båtliv.

Men dersom du jevnlig legger ut i den norske skjærgården, vil det nok kanskje friste mer med noen buldrende dieselmotorer under beina. Prisene for Sialia 57 starter på ca. 45.000.000 kroner før avgifter, klargjøring og levering.