Trodde du det bare er fartsglade bilentusiaster som velger de heftige elbilene? I fjor ble det kjent at politiet blant annet tester bruken av Kia EV6 GT med 585 hestekrefter som videobil for Utrykningspolitiet.

«Mange har fått seg en overraskelse når det er en elbil som har stoppet dem. Mange som har raske biler tester om vi følger etter. Og når vi gjør det, unnskylder de seg med at de ikke visste at politiet har elbiler», uttalte UP-sjef Knut Smedsrud til Politiforum.no i fjor.

KJAPP: Kia EV6 GT skal klare 0 til 100 på bare 3,5 sekunder. Foto: Kia

Enda flere hestekrefter

Til potensiell glede for både politi og bilinteresserte, oppgraderer Kia nå sin heftigste modell. Nye EV6 GT får hele 650 hestekrefter når du foretar en rivstart, og yter 609 hestekrefter i kjøreprogrammet «GT Mode».

0 til 100 skal gå unna på bare 3,5 sekunder og toppfarten ligger på 260 kilometer i timen.

Les også Hyundai Ioniq 5 N mot BMW M3 Touring: Her er vinneren «Hæ? En elbil mot en sekssylindret BMW?» Ja, du leste riktig. Hyundai Ioniq 5 N møter BMW M3 Competition Touring på Rudskogen, der det blir flere overraskelser.

Det er forøvrig ikke bare motoreffekten som er økt. Batteriet er blitt større og måler nå 84 kWh, opp fra 77,4 kWh før. Det betyr at rekkevidden bedres noe, fra 424 kilometer til 450 kilometer nå, men Kia estimerer opptil 550 kilometers rekkevidde ved bykjøring.

HURTIG NOK FOR DEG? Kia sier ikke noe om hvor høy effekten blir når du besøker en hurtiglader, men batteriet er større og ladetiden holder seg lik som før. Det indikerer at effekten øker noe. Foto: Kia

Tidligere kunne Kia EV6 GT lades med maksimal effekt på 240 kW. Hvor hurtig den oppgraderte modellen skal lade er ennå ikke kjent, men det er grunn til å tro at den blir litt kjappere. Bakgrunnen for det er at tiden fra 10 til 80 prosent holder seg lik for gammel og ny GT på 18 minutter. Siden det nye batteriet er større, er det grunn til å tro at ladeeffekten er økt.

Ligner Hyundai

I likhet med søstermodellen Hyundai Ioniq 5 N, får også nye Kia EV6 GT virtuelle girskift. Dette er omtalt av Finansavisen da vi testet Ioniq 5 N mot BMW M3 Touring i duell på Rudskogen.

HOLDER DEG FAST: Kia EV6 GT har et mer sportslig interiør enn det du finner i en vanlig EV6. Foto: Kia

Forøvrig får den oppgraderte GT-utgaven modifiserte støtdempere og forbedrede styreinnstillinger, hevdes det av Kia. Et sportslig eksteriør og interiør later til å samsvare med de voldsomme ytelsene.

Hva nye Kia EV6 GT skal koste, sies det foreløpig ikke noe om. Den utgående modellen med 585 hestekrefter koster i skrivende stund fra 749.900 kroner, mens en Hyundai Ioniq 5 N ligger på 721.250 kroner. Dette gir en fornuftig indikasjon på hvor nye EV6 GT bør kunne ligge.