Dersom man vokste opp i en tid hvor internett og smarttelefoner virket som en fjern fremtidsdrøm, klinger kanskje Tandberg Radiofabrikk velkjent i ørene. Det norske elektronikkselskapet hadde sin storhetstid fra tiåret før krigsutbruddet og helt frem til slutten av 70-tallet, med merkevarer som Sølvsuper og Huldra som bærebjelker i Vebjørn Tandbergs industrieventyr.

(1 / 4)

Nå står det norske klokkemerket Von Doren klar med et armbåndsur som søker å hedre både visjonæren selv og selskapet som bar hans navn. Det kan appellere til mange, men kanskje litt ekstra hos de som lyttet til kanaler som Radio Lux i ungdomsårene.

Les også Ikke så dyr som du kanskje tror Bruvik hedrer Fram 1-ekspedisjonen med den nye Arctic Ocean Passage Kronograf.

Tidløst

I kjent stil fungerer nemlig Von Doren Tandberg like mye som en nostalgisk historieforteller som et rent armbåndsur. Det kan kanskje splitte et potensielt publikum, men bidrar samtidig til at klokken skiller seg ut i mengden, slik selskapets siste spesialmodell – Il Tempo Gigante – gjorde med suksess.

TANDBERG: Designet ser mot både Sølvsuper og andre apparater fra selskapets storhetstid. Foto: Von Doren

Urets rene linjer, estetikk og åpenbare nikk til gammel Hi-Fi- og radioteknologi er nemlig holdt på et nivå som ikke forkludrer lesbarheten eller funksjonen som armbåndsur. Tvert imot vitner totalpakken om styrken i det tidløse designet på apparatene fra Tandberg, samt den fornuftige foredlingen til bærbar størrelse, signert Øyvind Von Doren Asbjørnsen.

Les også Så mye får du for rett over 100.000 kroner Grand Seiko ser mot naturen når de feirer 20 år med Spring Drive.

Norsk ytre

Den avrundede rektangulære urkassen måler 46,3 x 38 x 10,6 millimeter og er gitt en glassblåst matt finisj som omkranser og videreføres til den rillede indre bezelen, samt den sorte eller hvite tallskiven. Sistnevnte får selskap av slanke appliserte timeindekser og en dus blåtone (belagt med selvlysende materiale) i den indre rammen og på time- og minuttviseren.

FREKVENS: Baklokket er prydet med en passende gravering. Foto: Von Doren

Sekundviserens oransje farge skaper en velkommen kontrast, samtidig som tankene sendes mot frekvensvisningen på gamle radiomottakere. Legg også merke til kronens volumknapp-utforming, som på begge variantene er prydet med en sort onyks.

Sveitsisk indre

Et norskdesignet ytre med historiske aner kombineres med et sveitsisk indre, hvor Sellita SW200-1 er det utvalgte alternativet. Det pålitelige og velprøvde urverket byr på 40 timer gangreserve og er for anledningen skjult bak det graverte baklokket med radiofrekvenser.

BLÅTT: Remmen matcher fargen på den indre rammen og time- og minuttviseren. Foto: Von Doren

Von Doren Tandberg kommer med et ripesikkert safirglass, en oppgitt vanntett til 50 meter og leveres med en kombinert nylon- og skinnrem som matcher blåfargen på tallskiven. Norsk veiledende pris er 18.680 kroner. Eventuelle sentimentale minner fra tiden hvor norsk Hi-Fi-elektronikk var bransjeledende kommer i tillegg – og må dekkes av den enkelte.