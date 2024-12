For å begynne med Ferrari, skapte de overskrifter med modellene Monza SP1 og SP2 i 2018. De introduserte det Ferrari kaller «Icona» serien, som senere har blitt utvidet med Daytona SP3. Monza SP1 og SP2, der navnet indikerte hvorvidt den var beregnet på å fly solo eller ha selskap om bord, kom uten hverken tak eller frontrute.

SL63: Mercedes-AMG PureSpeed bygger i stor grad på Mercedes-AMG SL63, men har fått noen ekstra biter med skinn, sytråd og karbonfiber i interiøret. Foto: Mercedes-AMG

Kun en knøttliten stripe av glass gav noen form for beskyttelse. Bak fører og eventuell passasjer hadde den strømlinjeformede forhøyninger, integrert med veltebøylene. Aston Martin fulgte opp med V12 Speedster bygget etter sammen oppskrift, McLaren kastet seg på trenden med Elva og Lamborghini bygde en SC20 Speedster basert på Aventador.

Godlyd

Men allerde i 2009 lanserte Mercedes SLR McLaren Stirling Moss, i et begrenset opplag på kun 75 enheter. For rundt en million dollar fikk de heldige utvalgte oppleve naturkreftene på kroppen, med godlyd fra eksosrørene som stakk ut rett i forkant av dørene.

IKKE ELBIL: Hvis du har trøtnet på alle de nye elbilene som stadig blir lansert, kan kanskje Mercedes-AMG PureSpeed bidra til å heve pulsen. Foto: Mercedes-AMG

Og nå har Mercedes altså funnet frem vinkelsliperen igjen. Mercedes-AMG PureSpeed er basert på SL63, og det betyr at dette ikke er noen elbil.

Helhjelm til jul

Under panseret står den velkjente twin-turbo V8-eren på 4,0 liter, som yter 585 hk og 800 Nm. Effekten sendes til alle fire hjulene via AMG Performance 4MATIC+ og en ni-trinns automat, og 0-100 km/t skal være avklart på 3,6 sekunder. Toppfarten skal være hele 315 km/t, og tanken på å sluke en humle i den hastigheten vil nok gjøre at helhjelm blir prioritert høyt på nissens ønskeliste.

HJELM TIL JUL: Eiere av Mercedes-AMG PureSpeed vil nok fort finne ut at en hjelm havner høyt på ønskelisten. Foto: Mercedes-AMG

Værgudene er det ingen som rår med, og derfor følger det med et trekk du kan spenne over cockpit når du parkerer, i tilfelle det skulle komme en regnskur. Noen vil nok anse dette som en investering, og for lengre opphold i luftkondisjonerte lagerhaller har Mercedes laget et pustende støvtrekk som dekker hele bilen.

Formel 1

En hjelm hjelper mot insekter og småstein, men dersom noen skulle være uheldig og snu bilen opp ned kreves det noe mer solid. Der kommer den sentralt plasserte bøylen til sin rett. Den skal være inspirert av sikkerhetssystemet kalt HALO, som har vært i bruk i Formel 1 siden 2018.

TARGA FLORIO: Mercedes-AMG PureSpeed hyller seieren til Christian Werner i Targa Florio for 100 år siden. Foto: Mercedes-AMG

Den røde lakken med sjakkrutete mønster over hekken og tallet «10» langs siden er en hyllest til Targa Florio løpet på Sicilia for 100 år siden, der Christian Werner tok gullet i en toliters Mercedes med tallet 10 på døren.

Ikke utsolgt

Hvis du skulle fristes til å gjenta suksessen styrer Mercedes-AMG PureSpeed med bakakselen, i motsatt retning av framhjulene under 100 km/t og i samme retning over 100 km/t. På dashbordet står det en klokke du kan ta tiden med, levert av IWC.

RACING: Mercedes-AMG PureSpeed er lakkert i rødt og sort, med et mønster som minner om målflagget i racing over hekken. Foto: Mercedes-AMG

Prisen er foreløpig ukjent, men ryktes å starte rundt 300.000 dollar, ca. 3.350.000 kroner. Produksjonen begrenses til 250 eksemplarer, men uvanlig nok er den ikke utsolgt foreløpig.