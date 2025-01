Ni av ti solgte var elbiler

Elbilandelene endte på 89 prosent. Dermed gjenstår bare 10 prosent før 2025-målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler er nådd.

Selv om ikke 2025-målet er nådd, er ingen andre land i nærheten av en så høy elbilandel. Andelen økte fra 82,4 prosent i 2023 til 88,9 prosent i 2024.

– Tallene og andelsøkningen viser at de siste prosentene for å nå 2025-målet, kan bli tunge å dra i land. Det er avgjørende å opprettholde insentiver som gir fordeler ved kjøp av elbiler, dersom regjering og Storting skal nå målet de har satt, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Solberg Thorsen som tror mange har utsatt eller droppet nybilkjøpet i påvente av rentenedsettelser og økt kjøpekraft.

– Vi ser nå inn mot en økonomisk lysning, og mange nye og spennende bilmerker og modeller er på vei til Norge i 2025.

Det er kjente bilmerker som dominerer de fem første plassene på registreringsstatistikken i 2024: Tesla fikk en suveren førsteplass med en markedsandel på 18,9 prosent, etterfulgt av Volkswagen, Toyota, Volvo og BMW.

I Danmark ble det solgt 173.000 nye personbiler i fjor, men bare 51 prosent var elektriske. Det regnes likevel som en milepæl:

– Med en markedsandel på over 50 prosent av nysalget har elbilen på få år gått fra å være for de få til nå for alvor å få sitt folkelige gjennombrudd, sier Mads Rørvig, administrerende direktør i Mobilitet Danmark.