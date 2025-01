Lenge har stål eller edelt metall vært foretrukne materialer i klokkebransjen. Det er de fortsatt, men med fremveksten av moderne produksjonsteknikker har det samtidig blitt normalt å utfordre normene, med mer eller mindre dugelige alternativer som resultat.

KONTRAST: Nyhetene er av det fargeløse slaget og spiller på kontraster. Foto: Maurice Lacroix

Varianter av teknisk keramikk er blant materialene som stadig flere produsenter velger å benytte. Med sin svært harde overflate og lave vekt er det spesielt velegnet som bezelinnlegg, men produsenter som Rado og Hublot har også banet vei for hele klokker i det tilnærmet ripesikre materialet.

Sterkere

Klokker med kasse av keramikk hever riktignok ikke like mange øyebryn i dag som for få år siden, men bruk av materialet i lenken er fortsatt som sjelden vare å regne. Derfor vekker det positiv oppsikt når Maurice Lacroix nå kan avduke sine to nyheter, etter flere års utvikling og hvor bruk av hafniumoksid, yttriumoksid og aluminiumoksid sammen med zirkoniumoksid viste seg å være en suksessformel.

Resultatet oppgis å være en keramikk med høyere termostabilitet og styrke enn normalt. Det er spesielt viktig siden materialet vanligvis er langt mer utsatt for å sprekke eller knuse enn for tradisjonelt stål.

Monokromt

Når Maurice Lacroix nå står klare for sin keramiske fullskala-debut er det Aikon-serien som er valgt ut som deltaker. Merkets kanskje mest populære familie bygger på arven fra 90-tallets Calypso og har siden introduksjonen i 2016 vært selskapets svar på trenden «luksussportsklokker med integrert lenke».

De første to keramiske medlemmene er riktignok av det fargeløse slaget, med valget mellom helsort i 42 millimeter eller helhvit i 39 millimeter. Det høres kjedeligere ut på papiret enn det oppleves rundt håndleddet, for begge variantene balanserer det røffe med det pene på en overbevisende måte.

Utover å befinne seg i hver sin ende av fargekartet skilles de to slektningene også av en matt eller polert overflatebehandling. Det gir et markant «stealth»-uttrykk på den mørke og et mer glansfullt ytre på den lyse. Alle øvrige designtrekk kjenner vi igjen fra Aikon-familien, herunder den «Clous de Paris»-mønstrede tallskiven.

Edruelig

Aikon Automatic i keramikk får en utsalgspris på 35.990 kroner. Det er høyere enn stålvariantene i samme familietre, men oppleves edruelig om man titter mot mange av de keramiske alternativer i markedet. Med på kjøpet får du da velprøvd og selvtrekkende mekanikk fra Sellita, ripesikkert safirglass foran og bak, samt en vanntetthet til 200 meter.