Kina-kjempe planlegger kraftig bilvekst

Kinesiske Geely Holding Group planlegger å selge mer enn 5 millioner biler årlig innen 2027, melder Reuters.

Det vil være en kraftig oppgang fra nåtidens nivåer.

I 2023 solgte Geely Holding 2,79 millioner personbiler og nyttekjøretøy, og 2024-totalen før desember var oppe i 3 millioner.

Den kraftige økningen frem mot 2027 skal drives av blant annet effektivisering og konsolidering av konsernets bilmerker. Med konsolideringen vil Geely stå igjen med to virksomheter: Geely Auto for massemarkedet og Zeekr Technology for premiumkundene.

I november meldte Geely om sammenslåingen av Zeekr og søstermerket Lynk & Co.

EIER: Li Shufu er grunnlegger og eier av Zhejiang Geely Holding Group. Foto: Bloomberg

Den kinesiske bilgiganten eies av milliardæren Li Shufu, som ifølge Bloombergs milliardæroversikt er god for 12,2 milliarder dollar, tilsvarende 137 milliarder kroner.

Geely Holdings merkeportefølje omfatter navn som Lotus og Smart samt Volvo Cars og Polestar. Dessuten er det kinesiske konsernet på eiersiden i Mercedes-Benz Group, Aston Martin og Volvo Group, i tillegg til at det har et strategisk samarbeid med franske Renault.