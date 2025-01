To år har det tatt å utvikle nye HOF Sir Class, som kort fortalt er en Mercedes-AMG G 63 som har fått utrolige 1.063 hestekrefter. Det er ikke et tall HOF Manufaktur i Sindelfingen i Tyskland har hentet ut av løse luften. Det er eksakt samme motoreffekt som en Mercedes-AMG Petronas Formel 1-bil innehar, samt den Formel 1-baserte hyperbilen Mercedes-AMG One.

Les også Tøffeste elbilen du får kjøpt Elektriske G-Klasse er to millioner kroner billigere enn V8-modellen formuende nordmenn foretrekker. Det er likevel ikke sikkert at el-versjonen passer deg best.

– Dette er den først G-Klasse med mer enn 1.000 HK, den første med karbonkeramiske bremser og den første med en toppfart på over 300 km/t, sier initiativtager Ferdinand Peter hos HOF Manufaktur.

FORMEL 1: Når den elektroniske fartssperren på 220 km/t er fjernet, går det. Foto: HOF

Ny merkevare

Det er brukt sterkere råder, støpte stempler av aluminium, nye turboladere, en forsterket girkasse, coil-over-dempere, en nybygd luftboks av aluminium og oppdatert programvare.

KERAMIKK: Endestykkene på eksosrørene er rene smykker av keramikk. Foto: HOF

Utvendig legger vi merke til 23-tommers støpte felger, to-tonet HOF 1063 «fade» eksteriørlakk i sort og sølv á la Formel 1, mer markante støtfangere og keramisk eksosrørpynt. HOF er det nye livsstil-merkenavnet til Hofele-Design, som ble startet i 1983. Lanseringen av Sir Class fant sted i Abu Dhabi i desember.

Les også Er du øvre middelklasse? Da er ikke denne noe for deg Det er elbil som står i hodet på nordmenn flest, men skal du ha en lekker kabriolet med «skikkelig» motor, har Mercedes fortsatt svaret.

STERKERE: HOF Sir Class byr på 1.063 HK og 1.300 Nm, der Mercedes-AMG G 63 nøyer seg med 585 HK og 850 Nm. Merket bakpå lar deg ikke glemme. Foto: HOF

11 millioner kroner

HOF opplyser at prisen starter på 650.000 euro, omtrent 7.865.000 kroner. Med forbehold om påslag i prisen, hvis man har personlige preferanser i materialbruk, søm og snitt. Inklusive avgifter overstiger prisen 11 millioner kroner. «Vanlige» Mercedes-AMG G 63 starter for øvrig på «bare» 3.851.625 kroner her til lands.