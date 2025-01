Selv om Omega Speedmaster satt rundt håndleddet på astronautene som landet på månen – og siden har vært populær blant flyvende personell – er ikke klokken en pilotklokke per definisjon. Det er imidlertid nye Speedmaster Pilot, som rakk å bli lansert like før julen ble sunget inn.

MILITÆR: Speedmaster Pilot ble først lansert eksklusivt for flyvende personell i det amerikanske forsvaret. Foto: Omega

Militær og sivil

Det siste året er det nærmest blitt kjent stil fra Omega å la årvåkne entusiaster plukke opp nye modellers eksistens lenge før offisiell lansering. Flere av fjorårets viktigste nyheter kunne man tidlig skimte rundt James Bond-skuespiller Daniel Craigs håndledd, mens man for Speedmaster Pilot valgte en litt mer militær taktikk.

På sensommeren dukket det nemlig opp bilder av en da ukjent modell på sosiale medier, som viste seg å kun være tilgjengelig for flyvende personell i det amerikanske forsvaret. En nær helgrå spesialmodell, hvor tilnavnet «Flight Qualified» og emblemet til den aktuelle avdelingen på baklokket, tilkjennega den militære knytningen.

Den sivile utgaven bygges over helt samme lest som sitt militære motstykke, men får tilført litt mer farge i prosessen. Det betyr innslag av blått, gult og oransje i kombinasjon med en sort tallskive, og hvor connaisseurene vil se fargelikheten med kultklassikeren Omega Flightmaster fra 1960-tallet.

Børstet

Med en urkasse av stål som måler 40,85 millimeter er nyheten hakket mindre enn standardutgaven av Speedmaster Professional Moonwatch. Sammen med rette remfester, 100 meters vanntetthet, aluminiumsbezel og en helbørstet finisj betyr det en klokke som oppleves langt røffere enn sitt helpolerte familiemedlem – og som i form og fasong minner mer om Speedmaster ’57.

KONTRAST: Fargene minner om kultklassikeren Flightmaster fra slutten av 1960-tallet. Foto: Omega

Et robust ytre kombineres med et tilsvarende kapabelt urverk på innsiden. Her finner man selskapets eget kaliber 9900, som er et selvtrekkende kolonnehjulsbasert kronografurverk med co-axial gang, 60 timers gangreserve og METAS-sertifisering som «Master Chronometer».

Urverket er ikke synlig, for vender man klokken rundt vil man finne at det militære emblemet har måttet vike for en klassisk Speedmaster-logo. Det gir dog rom for egne graveringer, dersom det måtte friste.

Forventet pris

Omega Speedmaster Pilot avslutter et uvanlig sterkt og applaudert lanseringsår fra Omega, og går inn som et overraskende kult tilskudd i kolleksjonen. Den flyinspirerte modellen leveres med et eget reiseetui og kommer med både lenke og en grå kevlar-forsterket tekstilrem. Veiledende pris er satt til 120.900 kroner.